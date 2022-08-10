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"Vamos nos impor dentro de casa", garante volante do Nova Venécia

Clube capixaba saiu derrotado do primeiro jogo das oitavas de final da Série D contra a Portuguesa pelo placar de 2 a 1, mas promete reverter a vantagem na partida de volta
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

10 ago 2022 às 17:58

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 17:58

Diego Souza fez um lindo gol na derrota contra a Portuguesa no último final de semana
Diego Souza fez um lindo gol na derrota contra a Portuguesa no último final de semana Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC
Nova Venécia e Portuguesa se enfrentaram pelas oitavas de final da Série D. O Leão do Norte começou bem a partida, mas permitiu a virada adversária. O jogo, que aconteceu sábado (6), no Estádio Luso-Brasileiro, terminou em 2 a 1 para os donos da casa. Agora, os capixabas recebem o time carioca em casa, no Zenor Pedrosa, precisando vencer por dois gols de diferença para se classificar para a próxima fase.
O resultado não foi dos melhores para o Nova Venécia, mas também não é sinônimo de terra arrasada. O clube veneciano possui bons números jogando em seus domínios, tendo quatro vitórias e nenhuma derrota em casa nesta Série D. Outro fator importante para o time pode ser a torcida, que vem comparecendo aos jogos e sendo fundamental para o bom desempenho da equipe.
Na última fase, o Leão enfrentou uma pedreira. Pegou pela frente o Brasiliense, que na ocasião vinha da fase de grupos com a segunda melhor campanha da competição. No entanto, os capixabas não tomaram conhecimento da equipe de Brasília e avançaram com certa tranquilidade.
O autor do único gol do Nova Venécia na partida contra a Lusa Carioca, Diego Souza, comentou sobre o motivo da equipe ter cedido a virada para o adversário. “A Portuguesa estava jogando dentro da sua casa, então eles iriam buscar o resultado, até porque eles decidem a classificação fora de casa e sabem que somos fortes jogando no Zenor Pedrosa”.
Ele ainda analisou a atuação da equipe na partida, apontando que os erros do time foram determinantes para que o adversário pudesse se impor durante os 90 minutos. “Começamos a partida bem e depois acabamos errado muitos passes. Penso que isso acabou atrapalhando nosso jogo e ajudou a equipe deles a controlar a partida”.
O gol marcado pelo volante veneciano foi muito importante. Por causa dele, o Nova Venécia leva para o Espírito Santo a diferença mínima no placar, fazendo com que a missão da classificação seja menos complicada.
“O gol foi muito importante para nós porque a vantagem deles é de 1 gol e temos totais condições de reverter dentro da nossa casa. Para mim, foi muito importante, estava me cobrando pra fazer um gol e aumentar minha confiança.”
O jogador ainda deu um recado para a torcida, prometendo que o time vai para cima da Portuguesa para tentar reverter o placar e avançar de fase. “Vamos impor nosso ritmo dentro de casa. Sabemos que nossa torcida vai nos apoiar os 90 minutos e isso vai nos ajudar demais, vamos buscar nossa classificação e seguir fazendo história”.

O JOGO

Nova Venécia e Portuguesa se enfrentam neste domingo (14), às 15h, no Estádio Zenor Pedrosa. Por conta da derrota por 2 a 1 no primeiro jogo, o Leão do Norte precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar a classificação direta. Em caso de vitória por apenas um gol de diferença, a decisão fica para os pênaltis.

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