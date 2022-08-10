"Vamos nos impor dentro de casa", garante volante do Nova Venécia

Diego Souza fez um lindo gol na derrota contra a Portuguesa no último final de semana Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC

Nova Venécia e Portuguesa se enfrentaram pelas oitavas de final da Série D. O Leão do Norte começou bem a partida, mas permitiu a virada adversária. O jogo, que aconteceu sábado (6), no Estádio Luso-Brasileiro, terminou em 2 a 1 para os donos da casa. Agora, os capixabas recebem o time carioca em casa, no Zenor Pedrosa, precisando vencer por dois gols de diferença para se classificar para a próxima fase.

O resultado não foi dos melhores para o Nova Venécia, mas também não é sinônimo de terra arrasada. O clube veneciano possui bons números jogando em seus domínios, tendo quatro vitórias e nenhuma derrota em casa nesta Série D. Outro fator importante para o time pode ser a torcida, que vem comparecendo aos jogos e sendo fundamental para o bom desempenho da equipe.

O autor do único gol do Nova Venécia na partida contra a Lusa Carioca, Diego Souza, comentou sobre o motivo da equipe ter cedido a virada para o adversário. “A Portuguesa estava jogando dentro da sua casa, então eles iriam buscar o resultado, até porque eles decidem a classificação fora de casa e sabem que somos fortes jogando no Zenor Pedrosa”.

Ele ainda analisou a atuação da equipe na partida, apontando que os erros do time foram determinantes para que o adversário pudesse se impor durante os 90 minutos. “Começamos a partida bem e depois acabamos errado muitos passes. Penso que isso acabou atrapalhando nosso jogo e ajudou a equipe deles a controlar a partida”.

O gol marcado pelo volante veneciano foi muito importante. Por causa dele, o Nova Venécia leva para o Espírito Santo a diferença mínima no placar, fazendo com que a missão da classificação seja menos complicada.

“O gol foi muito importante para nós porque a vantagem deles é de 1 gol e temos totais condições de reverter dentro da nossa casa. Para mim, foi muito importante, estava me cobrando pra fazer um gol e aumentar minha confiança.”

O jogador ainda deu um recado para a torcida, prometendo que o time vai para cima da Portuguesa para tentar reverter o placar e avançar de fase. “Vamos impor nosso ritmo dentro de casa. Sabemos que nossa torcida vai nos apoiar os 90 minutos e isso vai nos ajudar demais, vamos buscar nossa classificação e seguir fazendo história”.

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