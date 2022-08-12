Nova Venécia joga a vida na Série D contra a Portuguesa-RJ

Cássio Barros reconhece a dificuldade do jogo, mas afirma: " Somos capazes de reverter" Crédito: Thiago Félix/Nova Venécia FC

No próximo final de semana, o Nova Venécia entra em campo para o jogo mais importante de sua curta história. No domingo (14), às 15h, o clube veneciano recebe a Portuguesa-RJ no Estádio Zenor Pedrosa, pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. Em pouco mais de um ano de existência, o clube saiu da Série B capixaba, conquistou a Copa Espírito Santo e vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro.

Na Série D, os quatro times que chegarem à semifinal da competição se classificam para jogar a Série C do ano que vem. Chegar às quartas significa estar a dois jogos do tão sonhado acesso, tornando a importância deste jogo ainda maior. O Leão do Norte tem a difícil missão de reverter o placar do primeiro jogo, que terminou 2 a 1 para o adversário.

O treinador da equipe, Cássio Barros, em entrevista para A Gazeta, afirmou que a semana de treinos do time foi ótima, e que o elenco sabe exatamente o que fazer para jogar um bom jogo. “Temos que ser mais competitivos que na primeira partida, pois se trata de um jogo histórico. Temos consciência disso e vamos buscar reverter o placar desfavorável”, disparou.

O adversário do Nova Venécia, a Portuguesa, vem tendo uma temporada 2022 de sucesso, conquistando bons resultados e jogando um bom futebol. No Campeonato Carioca deste ano, os Lusitanos tiveram uma boa campanha, ficando em 6° lugar numa competição com Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo - este último inclusive saiu derrotado por 5 a 3 para os adversários do Leão.

Na Copa do Brasil, chegaram até a terceira fase, onde fizeram jogo duro nas duas partidas contra o Corinthians. A campanha na Série D também é boa. Na primeira fase, terminou em terceiro na fase de grupos, colocação que os fez enfrentar o forte Aimoré na segunda fase. Após perder o primeiro jogo por 1 a 0, a Portuguesa repetiu o placar em casa e se classificou nas cobranças de pênalti.

Para Cássio Barros, o adversário tem capacidade de complicar a vida do Leão, mas está plenamente confiante no time. “Nós sabemos que será um jogo muito complicado devido à qualidade do time e da desvantagem no placar, mas o nosso retrospecto dentro de casa é muito bom e nos dá muita confiança para reverter e buscar a classificação”, disse o treinador.

Segundo noticiado pelo GE ES, a expectativa é de casa cheia para o jogo. O clube informou na manhã desta quarta-feira (10) que todos os 1.600 ingressos disponibilizados foram comercializados em menos de 24 horas. O apoio da torcida foi fundamental para a equipe no duelo contra o Brasiliense, onde os donos da casa venceram por 3 a 1 e levaram uma boa vantagem para Brasília. O treinador do Leão comentou sobre a importância do torcedor para a campanha e para o jogo de domingo.

“Desde o início do projeto aqui do Nova Venécia, o torcedor sempre esteve junto com a gente. O apoio que eles nos dão é muito importante para conseguir os bons resultados. Sabemos que esse jogo é de grande expectativa, e espero que possamos transformar essa energia em um fator positivo para o nosso time.”

ARBITRAGEM

No primeiro confronto da eliminatória, os capixabas saíram na bronca com a arbitragem. Uma das reclamações dos venecianos foi sobre a marcação do pênalti que originou o primeiro gol da Portuguesa. Segundo o clube, o lance teria sido normal e não justificou a decisão.

Outro lance que o Leão do Norte reclamou foi em um suposto gol de empate da equipe. Os jogadores reclamaram de um lance em que a bola teria entrado após bater no travessão. A diretoria do clube publicou nas redes sociais uma nota oficial criticando as constantes decisões questionáveis da arbitragem, que teriam prejudicado o Nova Venécia em alguns jogos da competição.

O JOGO