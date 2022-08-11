Túlio Maravilha retorna ao Espírito Santo para jogar o Capixabão Série B

Túlio jogará pelo Sport Club Brasil Capixaba Crédito: Vitor Nicchio

Túlio Maravilha retorna ao Com passagem por 34 clubes na carreira,retorna ao Espírito Santo para defender o 35º. Nesta quarta-feira (10), o S.C Brasil Capixaba registrou o centroavante no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Campeão brasileiro em 1995 com o Botafogo, Túlio retorna aos gramados após o anúncio da aposentadoria em 2019 e vive grande expectativa para a competição capixaba. “É um prazer enorme retornar ao Espírito Santo, é um prazer fazer deste projeto do Brasil Capixaba. Fiz aqui o meu gol de 999, jogando pelo Vilavelhense e pretendo fazer o próximo no jogo de estreia [sábado, contra o Castelo, no Kleber Andrade]. Aqui eu fiz o gol moqueca, já tenho em mente uma nova homenagem para o próximo gol que vou marcar, mas vou deixar o suspense e o torcedor irá conferir no jogo”, frisou o jogador.

Se mostrando animado para atuar no Capixabão Série B, Túlio destacou a importância do desafio com o novo clube. “Sou movido a desafio, vamos em busca desse objetivo. E quando eu entrar em campo vocês vão ver que estou em forma, me cuidando, completamente ativo e com o espírito vencedor”, complementou.

Túlio também avaliou a competição que começa neste sábado (13). “São equipes equilibradas na competição, mas acredito que o Brasil Capixaba chega como favorito para conquistar a vaga na Série A. Não será fácil, são jogos eliminatórios e temos que fazer o dever de casa, estrear com o pé direito e seguir o bom caminho até a classificação”, avaliou o craque.

O ELENCO

O jogador destacou a juventude do clube e demonstrou empatia para colaborar com o desenvolvimento dos jogadores do Brasil Capixaba. “Vou conhecer o elenco, faremos nosso primeiro coletivo e em um ou dois treinos já vamos pegar o ritmo. Terá muito diálogo, muita troca de experiência e eu vou levar minha vivência e características para que tenha tranquilidade com a garotada”, comentou.

Além de se mostrar disposto a colaborar com o crescimento do clube, Túlio também avaliou seu momento pessoal. Sendo o jogador em atividade com mais gols no futebol profissional aqui no Brasil, ele pretende estender a feito. “É uma marca histórica, que tenho que sentir orgulho, o futebol brasileiro tem que se orgulhar e perceber que três jogadores brasileiros já atingiram a marca de mil gols, Pelé, Romário e Túlio Maravilha”, avaliou.