Aster e Porto Vitória garantem vaga na Copa São Paulo de Futebol Jr

O Porto Vitória conquistou vaga na final após eliminar o Serra, na casa do adversário. Na tarde de sábado (6), no jogo de volta das semifinais, realizado no Estádio Robertão, o Porto venceu o Serra, por 3 a 0, e, como havia perdido a ida por 2 a 1, garantiu a vaga para a decisão.

Já o Aster triunfou sobre o Tupy por 2 a 1, e conquistou o placar agregado de 5 a 1 na disputa da semifinal. A equipe serrana vai para a Copinha pela segunda vez consecutiva. O treinador Valter Santos destacou os objetivos da equipe. “A gente traçou objetivos, e o primeiro era esse de chegar na final e conquistar a vaga para a Copinha. Agora queremos chegar bem na final e para buscarmos a vaga da Copa do Brasil [sub-20]”, disse o treinador.