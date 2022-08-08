Aster e Porto Vitória garantem vaga na Copa São Paulo de Futebol Jr

Aster e Porto Vitória irão disputar a final do Capixabão Sub-20. Com a classificação para a final do torneio estadual, as equipes garantiram vaga para a Copa São Paulo de Futebol Jr, e vão representar o Estado na principal competição de base do País, em janeiro de 2023.
O Porto Vitória conquistou vaga na final após eliminar o Serra, na casa do adversário. Na tarde de sábado (6), no jogo de volta das semifinais, realizado no Estádio Robertão, o Porto venceu o Serra, por 3 a 0, e, como havia perdido a ida por 2 a 1, garantiu a vaga para a decisão.
Já o Aster triunfou sobre o Tupy por 2 a 1, e conquistou o placar agregado de 5 a 1 na disputa da semifinal. A equipe serrana vai para a Copinha pela segunda vez consecutiva. O treinador Valter Santos destacou os objetivos da equipe. “A gente traçou objetivos, e o primeiro era esse de chegar na final e conquistar a vaga para a Copinha. Agora queremos chegar bem na final e para buscarmos a vaga da Copa do Brasil [sub-20]”, disse o treinador.
De acordo com a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), a final da competição está programada para o dia 17/08, às 19h, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Em caso de empate no tempo normal, a final será decidida nos pênaltis e o campeão irá garantir vaga na Copa do Brasil Sub-20 de 2023.
Atualização
09/08/2022 - 2:45
A informação inicial da Federação de Futebol Capixaba era de que a final seria disputada em dois jogos nos fins de semana (13/08 e 20/08). Entretando, a entidade decidiu que a final será disputada em jogo único, no dia 17/08 às 19h. O texto foi atualizado.