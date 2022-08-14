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Alívio

Atlético-MG marca no fim, vence o Coritiba e pode voltar ao G6

Com gol de Alan Kardec, clube mineiro reencontra caminho da vitória após eliminação traumática na Libertadores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2022 às 14:21

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 14:21

Foi o primeiro gol de Alan Kardec desde que chegou ao clube
Foi o primeiro gol de Alan Kardec desde que chegou ao clube Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG venceu o Coritiba, por 1 a 0, no último minuto de jogo no Couto Pereira, neste domingo (14), pela 22ª rodada do Brasileirão. O gol foi marcado por Alan Kardec já nos acréscimos da partida, depois de um primeiro tempo morno na capital paranaense. Na segunda etapa, o time mineiro melhorou com as mexidas de Cuca e passou a criar mais chances de perigo diante do adversário.
Com o resultado, o Galo chegou a 35 pontos e poderá terminar a rodada no G6 da competição a depender dos demais resultados da rodada. Já o Coxa, com 22 pontos, segue no Z4, na 17ª colocação.
A primeira etapa não foi de muitas emoções. O Atlético teve o controle das ações, mais volume e posse de bola, mas poucas foram as chances realmente de perigo. O Coritiba se defendeu bem e pouco chegou ao ataque. Os goleiros basicamente assistiram o primeiro tempo sem intervenções difíceis.

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A sonolência do primeiro tempo fez com que os dois técnicos fizessem alterações para a segunda etapa. Cuca voltou com Pedrinho na vaga de Jair. Já Gustavo Morinígo colocou o Natanael no lugar de Matheus Alexandre. Aos 9, José Hugo cabeceou uma que passou com perigo à direita da trave de Everson.
Aos 15, Egídio vacilou e entregou a bola para Hulk. O jogador do Galo partiu na velocidade, ficou cara a cara com Muralha, mas chutou para fora. Foi a primeira grande chance do time mineiro no jogo.
Após cobrança de escanteio aos 24 minutos, Alan Kardec quase marcou para o Galo. O jogador cabeceou, a bola bateu na trave e quicou perto da linha, mas não entrou. Jogadores do Atlético pediram a revisão, mas a bola bateu claramente fora.
Aos 35, Nacho Fernandez havia acabado de entrar e exigiu uma excelente defesa de Muralha. O argentino finalizou após boa jogada de Ademir e o goleiro fez a diferença. Depois, aos 45, Nacho cobrou falta e o goleiro de novo fez a defesa salvando o Coxa.
Aos 48, Nacho avançou pela esquerda e cruzou para Kardec marcar de cabeça o gol da vitória.
ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Alonso, Nathan Silva e Arana; Allan, Jair (Pedrinho) e Zaracho (Nacho Fernandez); Pavón (Ademir), Keno (Rubens) e Hulk. Técnico: Cuca.
CORITIBA: Muralha; Matheus Alexandre (Nathan), Guillermo, Luciano Castán e Egídio; Wilian Farias, Bruno Gomes e Boschilia (Régis); Fabrício Daniel (Adrían Martínez), José Hugo (Guilherme Biro) e Léo Gamalho (Trindade). Técnico: Gustavo Morinígo.
  • Data: 14 de agosto de 2022 (domingo)
  • Local e horário: Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 11h (de Brasília)
  • Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)
  • Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)
  • VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (CE)
  • Cartões: Matheus Alexandre, Luciano Castán e Willian Farias (Coritiba)
  • Gol: Alan Kardec, aos 48 minutos do segundo tempo

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