Garotos resolvem, e Vasco vence Tombense por 3 a 1 na Série B

Andrey e Marlon Gomes comemoram vitória do Vasco contra o Tombense, na Série B do Brasileirão Crédito: Daniel RAMALHO/CRVG

Vasco venceu neste sábado (13) o Tombense por 3 a 1 em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Os gols do jogo, válido pela 24ª rodada da venceu neste sábado (13) opor 3 a 1 em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Os gols do jogo, válido pela 24ª rodada da Série B , foram marcados por Andrey (duas vezes) e Marlon Gomes, para os donos da casa, enquanto Matheus Frizzo diminuiu para os visitantes.

Andrey e Marlon Gomes, inclusive, são joias da base do Vasco e ambos têm 18 anos. Eles foram aplaudidos pelos 20.903 presentes no estádio; Marlon, porém, saiu machucado no começo do segundo tempo, reclamando de dores na coxa esquerda.

As duas equipes voltam a jogar na próxima quinta-feira (18). O Vasco visita o CSA, às 20h (de Brasília), enquanto o Tombense recebe o Sport, às 21h30 (de Brasília). Na classificação da Série B, os dois times não tiveram alterações. O time cruzmaltino é o quarto colocado, com 42 pontos (a oito do quinto), já o Tombense tem 33, em sexto.

O JOGO

Com o apoio da torcida, o Vasco foi para cima desde o começo do jogo. Aos quatro minutos, Edimar tocou para Marlon, que passou de coxa para Nenê. O meio-campista cruzou rasteiro e Andrey, na entrada da pequena área, empurrou para o fundo da rede.

Na defesa, o goleiro Thiago Rodrigues apareceu em lances de oportunidade do Tombense. Yuri Lara, em uma bola alçada na área, quase desviou para a própria rede, mas o goleiro conseguiu fazer uma boa defesa, no reflexo.

Marlon Gomes também mostrou estrela e tomou o primeiro tempo para si ao ser acionado nos contra-ataques, pelo lado esquerdo. Foi ele quem, aos 39', recebeu uma boa na intermediária, rabiscou três marcadores e chutou colocado, no cantinho esquerdo do gol, sem chances para defesa do goleiro Felipe Garcia. Na comemoração, ele recebeu cartão amarelo por tirar a camisa.

A segunda etapa iniciou com menos intensidade. O Tombense, na necessidade do resultado, até tentou ir para frente. O goleiro Thiago Rodrigues, do Vasco, porém, tentou esfriar o jogo ao máximo, especialmente com cera. Ele levou um cartão amarelo pela demora em cobrar um tiro de meta, aos oito minutos.

Já Marlon Gomes, que vinha numa boa partida, saiu lesionado um minuto antes. Ele estava disputando a bola e logo em seguida caiu no chão, reclamando de dores na posterior da coxa esquerda. Ele foi substituído por Figueiredo e teve de ser retirado de campo de maca.

Figueiredo entrou em campo na vaga de Marlon e, aos 11, recebeu um bom passe de Andrey, em profundidade. Ele ficou de frente para Felipe Garcia, mas mandou na trave.

Após uma saída de bola errada do Tombense, Eguinaldo ficou com a bola e rolou para Palacios, que mandou de primeira para Andrey. O volante emendou para marcar o seu segundo gol no jogo.

O Tombense conseguiu diminuir aos 39', após um deslize da defesa do Vasco. Everton construiu uma boa jogada, entrou na grande área e chutou com força, obrigando o goleiro Thiago Rodrigues a fazer uma boa defesa. No rebote, livre de marcação, Matheus Frizzo mandou para o fundo da rede.

VASCO

Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri e Andrey Santos; Marlon Gomes (Figueiredo), Nenê (Palacios) e Alex Teixeira (Bruno Tubarão); Raniel (Eguinaldo). Técnico: Emílio Faro.



TOMBENSE

Felipe Garcia; Diego Ferreira, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo (Nenê Bonilha), Everton e Jean Lucas (Matheus Frizzo); Bruno Mota e Ciel (Renatinho). Técnico: Bruno Pivetti.

