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Hora do adeus

Ancelotti diz que se aposentará do futebol após temporada com Real Madrid

Aos 63 anos, o italiano soma quase trinta destinados à carreira de técnico profissional. Iniciou sua trajetória em 1995, no AC Reggiana-ITA; passou por Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, Napoli, Everton, e duas vezes no Real Madrid
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 ago 2022 às 14:36

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 14:36

Com passagens por clubes de mais de 3 países, Ancelotti anuncia aposentadora
Com passagens por clubes de mais de 3 países, Ancelotti anuncia aposentadoria Crédito: Reprodução / Instagram @mrancelloti
Após iniciar mais uma temporada, Carlo Ancelotti parece estar caminhando para o final de sua longa e vitoriosa carreira no futebol. O próprio treinador disse ao portal 'Il Messaggero', da Itália, que pretende se aposentar quando terminar seu vínculo com o Real Madrid - seu contrato está previsto para encerrar em junho de 2024.
"Depois desta etapa no Real (Madrid), vou encerrar minha carreira. O Real Madrid é o topo do futebol. A palavra 'fim' faz sentido ao final desta experiência", afirmou o técnico, em entrevista deste sábado (13).
"Se falarmos de troféus, os dois times aos quais estou mais ligado são Real e Milan", acrescentou. Vindo de uma temporada anterior satisfatória, acentuada pela conquista da Liga dos Campeões, Ancelotti elogiou o elenco dos 'Blancos' e projetou os objetivos para as atuais competições.
"Estamos em níveis muito altos, não apenas tecnicamente. É um time sério, com jogadores humildes. O grupo é saudável e bem gerido pelos mais experientes: Modric, Casemiro e Benzema. A qualidade é indiscutível. Sozinho, no entanto, não basta garantir resultados e troféus. É fundamental termos o componente humano", disse, também mencionando o "favoritismo" de Benzema pela Bola de Ouro.
"O (troféu) mais importante da temporada é a Liga dos Campeões. Pela história e pelo grau de dificuldade. O Real Madrid é um clube projetado para isso. Seria o 15º título", complementou.
Aos 63 anos, o italiano Carlo Ancelotti soma quase trinta destinados à carreira de técnico profissional. Iniciou sua trajetória em 1995, no AC Reggiana-ITA; passou por Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, Napoli e Everton, antes de voltar ao Real Madrid para sua segunda passagem (a primeira ocorreu nas temporadas 2013-14 e 2014-15).
Milan e Real Madrid representam os trabalhos de maior destaque. Ancelotti completou 420 partidas a frente do clube italiano, entre 2001 e 2009, conquistando oito títulos. No Real Madrid, a mesma quantidade de taças, porém com 176 jogos até o momento.

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