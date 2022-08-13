Ancelotti diz que se aposentará do futebol após temporada com Real Madrid

Com passagens por clubes de mais de 3 países, Ancelotti anuncia aposentadoria Crédito: Reprodução / Instagram @mrancelloti

Após iniciar mais uma temporada, Carlo Ancelotti parece estar caminhando para o final de sua longa e vitoriosa carreira no futebol. O próprio treinador disse ao portal 'Il Messaggero', da Itália, que pretende se aposentar quando terminar seu vínculo com o Real Madrid - seu contrato está previsto para encerrar em junho de 2024.

"Depois desta etapa no Real (Madrid), vou encerrar minha carreira. O Real Madrid é o topo do futebol. A palavra 'fim' faz sentido ao final desta experiência", afirmou o técnico, em entrevista deste sábado (13).

"Se falarmos de troféus, os dois times aos quais estou mais ligado são Real e Milan", acrescentou. Vindo de uma temporada anterior satisfatória, acentuada pela conquista da Liga dos Campeões, Ancelotti elogiou o elenco dos 'Blancos' e projetou os objetivos para as atuais competições.

"Estamos em níveis muito altos, não apenas tecnicamente. É um time sério, com jogadores humildes. O grupo é saudável e bem gerido pelos mais experientes: Modric, Casemiro e Benzema. A qualidade é indiscutível. Sozinho, no entanto, não basta garantir resultados e troféus. É fundamental termos o componente humano", disse, também mencionando o "favoritismo" de Benzema pela Bola de Ouro.

"O (troféu) mais importante da temporada é a Liga dos Campeões. Pela história e pelo grau de dificuldade. O Real Madrid é um clube projetado para isso. Seria o 15º título", complementou.

Aos 63 anos, o italiano Carlo Ancelotti soma quase trinta destinados à carreira de técnico profissional. Iniciou sua trajetória em 1995, no AC Reggiana-ITA; passou por Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, Napoli e Everton, antes de voltar ao Real Madrid para sua segunda passagem (a primeira ocorreu nas temporadas 2013-14 e 2014-15).