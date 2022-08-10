Kessié e Christensen podem deixar Barcelona sem entrar em campo

Kessié e Christensen chegaram sem custos para o Barcelona, mas podem deixar o clube Crédito: Instagram/Barcelona

Reforços do Barcelona nesta janela de transferências, O meia Franck Kessié e o zagueiro Andreas Christensen podem ativar cláusula e deixar o clube sem custos, caso não sejam inscritos em La Liga a tempo da estreia. A informação foi dada pela ‘ESPN’.

O primeiro jogo do campeonato espanhol já é no sábado (13) e a situação dos jogadores ainda não está definida. Os dirigentes do clube catalão entrarão em contato com os agentes para evitar que a cláusula seja ativada, caso não seja possível inscrever o meia e o defensor.

O imbróglio se deve aos problemas com o fair-play financeiro que La Liga adota e que o Barcelona está com dificuldades para cumprir. O clube vive um péssimo momento administrativo e corre contra o tempo para acertar as finanças.

A situação de Kessié e Christensen difere do restante dos reforços que chegaram aos ‘culés’. Lewandowski, Raphinha e Koundé também não foram inscritos, mas não tem o direito de sair sem custos, pois o Barcelona pagou pelos direitos econômicos dos atletas.