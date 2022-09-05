Após perder a visão em briga de bar, jogador capixaba pede ajuda no tratamento

Chiquinho perdeu a visão do olho direito e olho esquerdo está afetado pelas agressões Crédito: Arquivo Pessoal e CA Itapemirim

Depois de receber alta hospitalar, após a briga com o goleiro Bambu, em um bar, no dia 25 de agosto, em Itapemirim , o atacante Chiquinho, do Atlético-ES, revelou ter perdido a visão do olho direito. O jogador, que está em Cachoeiro de Itapemirim , se pronunciou nas redes sociais pela primeira vez após a confusão.

Na publicação, Chiquinho diz que foi agredido por Bambu e teve descolamento de retina e dano na córnea. O atacante conta que não enxerga nada no olho direito e tem a visão embaçada no esquerdo. "Sofri uma agressão e, por conta disso, tive descolamento de retina e minhas córneas também foram afetadas. Não consigo enxergar nada com o meu olho direito e com o esquerdo estou vendo embaçado", contou o atleta.

Chiquinho ainda disse que foi informado pelos médicos que ele não voltará a enxergar com o olho direito. Na postagem, o jogador ainda pede ajuda financeira para realizar o tratamento.

GOLEIRO BAMBU

Acusado por Chiquinho por ter sido o agressor, o goleiro Bambu foi orientado por seu advogado a não se pronunciar sobre o assunto. O Atlético Itapemirim está investigando o caso enquanto os dois jogadores estão afastados do elenco.

ENTENDA O CASO

Durante a partida de São Paulo e Flamengo , válida pela semifinal da Copa do Brasil, em 24/08, os dois jogadores do Galo da Vila assistiram ao confronto em um bar de Itapemirim, nos arredores do estádio José Olívio Soares.