Após perder a visão em briga de bar, jogador capixaba pede ajuda no tratamento

Depois de receber alta hospitalar, após a briga com o goleiro Bambu, em um bar, no dia 25 de agosto, em Itapemirim, o atacante Chiquinho, do Atlético-ES, revelou ter perdido a visão do olho direito. O jogador, que está em Cachoeiro de Itapemirim, se pronunciou nas redes sociais pela primeira vez após a confusão.
Na publicação, Chiquinho diz que foi agredido por Bambu e teve descolamento de retina e dano na córnea. O atacante conta que não enxerga nada no olho direito e tem a visão embaçada no esquerdo. "Sofri uma agressão e, por conta disso, tive descolamento de retina e minhas córneas também foram afetadas. Não consigo enxergar nada com o meu olho direito e com o esquerdo estou vendo embaçado", contou o atleta.
Chiquinho ainda disse que foi informado pelos médicos que ele não voltará a enxergar com o olho direito. Na postagem, o jogador ainda pede ajuda financeira para realizar o tratamento.
GOLEIRO BAMBU
Acusado por Chiquinho por ter sido o agressor, o goleiro Bambu foi orientado por seu advogado a não se pronunciar sobre o assunto. O Atlético Itapemirim está investigando o caso enquanto os dois jogadores estão afastados do elenco.
ENTENDA O CASO
Durante a partida de São Paulo e Flamengo, válida pela semifinal da Copa do Brasil, em 24/08, os dois jogadores do Galo da Vila assistiram ao confronto em um bar de Itapemirim, nos arredores do estádio José Olívio Soares.
Companheiros de equipe, que pediram para não ser identificados, contaram que Chiquinho, como Erick Caetano é conhecido, e o goleiro Bambu estavam no bar acompanhados apenas do dono do estabelecimento, quando se desentenderam e partiram para a agressão física. Após a confusão, Chiquinho precisou ser hospitalizado por conta dos ferimentos, principalmente os do rosto, e após avaliação médica, foi informado que a visão de seu olho direito estava comprometida.