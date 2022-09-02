Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Justiça de SP determina que Pelé seja submetido a teste de paternidade
Aos 81 anos

Justiça de SP determina que Pelé seja submetido a teste de paternidade

Rei do Futebol será intimado para coleta de material genético em Guarujá, onde vive atualmente

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 11:59

Públicado em 

02 set 2022 às 11:59
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Pelé terá de fazer novo teste de paternidade
Pelé terá de fazer novo teste de paternidade Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
O fórum o de Guarujá, em São Paulo, acolheu o pedido de Maria do Socorro Azevedo para comprovar que Pelé, o Rei do Futebol, é seu pai.
O ex-jogador, aos 81 anos, será submetido a uma coleta de material genético em data e hora que ainda serão marcadas pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC). “Ressalte-se que se trata apenas de coleta, pois a perícia ocorrerá em comarca diversa, e solicitamos que o material coletado seja diretamente enviado ao juízo deprecante”, diz o documento assinado pelo juiz Renato Zanela Pandim.
Atualmente o processo corre em segredo de justiça em Itaquera (SP), porém o pedido do teste foi enviado ao Fórum de Guarujá, no litoral paulista, onde Pelé mora.
O ex-jogador se recupera de uma cirurgia de retirada de tumor no cólon, e na última segunda-feira (29) fez uma publicação nas redes sociais onde desmentia informações falsas sobre seu estado de saúde.

Veja Também

Jovem cego recria álbum da Copa em braile: “me senti como todo mundo”

Jojo Todynho é escalada pela Globo para comandar Central da Copa

Redação de A Gazeta

Fique por dentro das ultimas noticias do Espirito Santo, do Brasil e do mundo com a redacao de A Gazeta

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Justiça São Paulo (SP) Paternidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Papa Leão 14 critica 'tiranos' que gastam bilhões em guerras, após ataque de Trump
Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados