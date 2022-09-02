Justiça de SP determina que Pelé seja submetido a teste de paternidade

O fórum o de Guarujá, em São Paulo, acolheu o pedido de Maria do Socorro Azevedo para comprovar que Pelé, o Rei do Futebol, é seu pai.
O ex-jogador, aos 81 anos, será submetido a uma coleta de material genético em data e hora que ainda serão marcadas pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC). “Ressalte-se que se trata apenas de coleta, pois a perícia ocorrerá em comarca diversa, e solicitamos que o material coletado seja diretamente enviado ao juízo deprecante”, diz o documento assinado pelo juiz Renato Zanela Pandim.
Atualmente o processo corre em segredo de justiça em Itaquera (SP), porém o pedido do teste foi enviado ao Fórum de Guarujá, no litoral paulista, onde Pelé mora.
O ex-jogador se recupera de uma cirurgia de retirada de tumor no cólon, e na última segunda-feira (29) fez uma publicação nas redes sociais onde desmentia informações falsas sobre seu estado de saúde.