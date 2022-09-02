Justiça de SP determina que Pelé seja submetido a teste de paternidade

Atualmente o processo corre em segredo de justiça em Itaquera (SP), porém o pedido do teste foi enviado ao Fórum de Guarujá, no litoral paulista, onde Pelé mora.

O ex-jogador se recupera de uma cirurgia de retirada de tumor no cólon, e na última segunda-feira (29) fez uma publicação nas redes sociais onde desmentia informações falsas sobre seu estado de saúde.