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'Que gol foi esse?'

Jojo Todynho é escalada pela Globo para comandar Central da Copa

Cantora vai apresentar o programa ao lado de Alex Escobar, Lucas Gutiérrez, Marcelo Adnet e Galvão Bueno. A Central da Copa estreia em novembro, mês de abertura do Mundial
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2022 às 09:51

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 09:51

A cantora Jojo Todynho
A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
Jojo Todynho pode até não entender muito de esquemas táticos de seleções de futebol no mundo afora, mas a Globo decidiu apostar assim mesmo na cantora. Ela vai apresentar o Central da Copa ao lado de Alex Escobar. No final da noite desta quinta-feira (1º), a emissora fez o anúncio sobre a atração, que ficará no ar entre os meses de novembro e dezembro deste ano, sempre após a rodada de jogos do dia do Mundial do Qatar, primeiro país do Oriente Médio a receber a competição.
Além da dupla, estarão também na bancada da atração Marcelo Adnet, Lucas Gutierrez e Galvão Bueno. O narrador, que não renovará com a emissora e irá fazer a sua última Copa do Mundo, será o responsável por relembrar momentos históricos de copas anteriores. Ele cobriu 10 mundiais em 41 anos de casa.
Já o humorista Marcelo Adnet irá apresentar um quadro com esquetes e imitações chamado "Que Doha É Essa". Enquanto o jornalista Lucas Gutierrez terá a função de mostrar torcidas espalhadas pelo mundo.
A Copa do Mundo 2022 começa no dia 20 de novembro e termina no dia 18 de dezembro. Ao todo, serão 64 partidas, disputadas por 32 seleções. O Brasil está no Grupo G do Mundial e vai estrear no dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16h (de Brasília). Suíça e Camarões completam a chave.

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