Jojo Todynho é escalada pela Globo para comandar Central da Copa

A cantora Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho

Jojo Todynho pode até não entender muito de esquemas táticos de seleções de futebol no mundo afora, mas a Globo decidiu apostar assim mesmo na cantora. Ela vai apresentar o Central da Copa ao lado de Alex Escobar. No final da noite desta quinta-feira (1º), a emissora fez o anúncio sobre a atração, que ficará no ar entre os meses de novembro e dezembro deste ano, sempre após a rodada de jogos do dia do Mundial do Qatar, primeiro país do Oriente Médio a receber a competição.

Além da dupla, estarão também na bancada da atração Marcelo Adnet, Lucas Gutierrez e Galvão Bueno. O narrador, que não renovará com a emissora e irá fazer a sua última Copa do Mundo, será o responsável por relembrar momentos históricos de copas anteriores. Ele cobriu 10 mundiais em 41 anos de casa.

Já o humorista Marcelo Adnet irá apresentar um quadro com esquetes e imitações chamado "Que Doha É Essa". Enquanto o jornalista Lucas Gutierrez terá a função de mostrar torcidas espalhadas pelo mundo.