Estádio José Olívio Soares é leiloado novamente, mas não recebe lance

O valor mínimo do leilão foi ajustado em R$ 1,22 milhão Crédito: Divulgação

O estádio José Olívio Soares, do Atlético-ES, não recebeu lances em dois leilões realizados nesta terça-feira. As oportunidades de arrematação da praça aconteceram de forma on-line, sendo encerradas às 13h e às 16h, com o valor mínimo do lance ajustado para R$ 1,22 milhão.

Em janeiro de 2022, o estádio localizado na rua Argentino Fonseca, em Itapemirim, já havia sido posto a leilão. Naquele momento, o Galo da Vila voltava a correr o risco de perder sua casa, que em outubro do ano anterior foi transformada em patrimônio histórico e cultural da cidade. Agora, o Alvinegro foi novamente beneficiado pela ausência de ofertas pelo patrimônio.

O lance mínimo para o arremate do certame atendia o valor de R$ 1,22 milhão (aberto a parcelamento em até 30 meses em caso de entrada de 25%). O presidente Alcenir Wichelo, no cargo desde 2020, falou sobre a missão de manter o estádio José Olívio Soares.

"São muitos problemas com nosso dinheiro. Estamos aqui para não deixar o clube acabar e chegar a uma situação irreversível. Conseguimos fazer o tombamento do estádio, do nosso patrimônio. Estamos na esperança de que ele não seja arrematado em leilão. E estamos dando sequência, aguardando apoio da Prefeitura ou de alguma entidade que possa ajudar a gente porque toda a nossa receita fica bloqueada na Federação. Tudo que a gente recebe é retido", declarou ao ge.

José Olivio Soares é a casa do Atlético-ES mas utilizado pela Prefeitura de Itapemirm para projetos sociais para o público infantil Crédito: CTE/Colatina

De acordo com o site da empresa mediadora do leilão, o patrimônio do Atlético Itapemirim, avaliado em R$ 2 milhões, está penhorado, por conta de uma decisão da Justiça do Trabalho. O arremate da propriedade particular incorpora o dever do Galo da Vila em extinguir dívidas trabalhistas movidas por 15 pessoas, entre ex-jogadores e funcionários.

Mesmo sendo reconhecido como patrimônio histórico (lei municipal 3.244), o José Olívio Soares segue sujeito a novos leilões para quitar as dívidas acumuladas por gestões passadas do Atlético Itapemirim. O estádio é gerido pelo Alvinegro, que está com salários em dia e recebe contribuição da Prefeitura de Itapemirim nas contas de água e luz.

"Ainda não está definido se eu vou continuar como gestor. A gente está avaliando e aguardando propostas aqui de investidores. Estamos aguardando inclusive da própria Prefeitura que foi quem sempre investiu mais no nosso clube. O importante é seguirmos e não deixar a peteca cair, independente de eu estar lá ou não."

CAMPEONATO CAPIXABA SÉRIE B 2022

Nas semifinais, o Atlético-ES enfrenta o Jaguaré. Após ficar no empate sem gols no jogo de ida, quem vencer no jogo de volta fica com a vaga na grande final e o acesso a elite capixaba. Em caso de um novo empate, a disputa será nas cobranças de pênaltis.