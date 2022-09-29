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Registros do passado

Casa da Memória lança caderno que conta surgimento do futebol em Vila Velha

"Futebol de Vila Velha nos tempos antigos" reúne registros de diversos times de futebol que atuavam em campeonatos amadores na cidade
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

29 set 2022 às 15:03

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 15:03

Caderno contém registros de alguns momentos do futebol amador em Vila Velha
Caderno contém registros de alguns momentos do futebol amador em Vila Velha Crédito: Casa da Memória/Divulgação
O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), que tem como sede a Casa da Memória, lançou recentemente um caderno em edição experimental chamado "Futebol em Vila Velha dos velhos tempos".  Nele, foram registradas diversas fotos e documentos que contam parte da história dos times de futebol da cidade no século XX.
A obra é experimental e foi produzida em conjunto pelo instituto, que recebeu as imagens e as reuniu no livro e os leitores já vêm se manifestando com colaborações e propostas de acréscimos de dados sobre o futebol de todos os tempos de Vila Velha. Esses registros contam a história de times como Tupy, Vasco Coutinho, Olímpico, Atlético, Piratininga, Golfinho, Maristas, Vilavelhense dentre outros clubes.  Conversamos com o coordenador da obra, Roberto Abreu, que nos contou mais detalhes sobre o período. 
"O começo do futebol de Vila Velha começou com o aproveitamento de espaços abertos e terrenos de várzea, além de estádios como o do Atlético, o do Tupy, doado pela família de Gil Bernardes, e o do Santo Antônio, em Soteco. Na inauguração desse estádio inclusive houve um amistoso com o Botafogo, em 1958, que tinha a base da Seleção Brasileira campeã do mundo. Devido à alta lotação, alguns torcedores fizeram buracos no terreno, que era arenoso, a fim de assistir ao jogo que tinha craques como Zagallo e Garrincha."

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Uma curiosidade dessa época é que alguns times levavam o nome de outros times de fora do Estado, como o Corinthians de São Torquato. Com o crescimento da prática do esporte amador, alguns jogadores foram se destacando e chegaram a jogar profissionalmente em equipes capixabas.
O clube chegou a ter um estádio na Avenida Champagnat, mas por conta de dificuldades financeiras, precisou transformar em uma sede social, e posteriormente vender para um supermercado, que permanece no local até hoje. 
Segundo Roberto, as décadas de 80 e 90 significaram uma desaceleração do crescimento do amador na cidade. "O futebol na cidade teve um arrefecimento no número de times e jogadores amadores de futebol de campo, dando espaço para o crescimento de campos de futebol society, que se estabeleceram como a categoria mais praticada em Vila Velha até hoje".

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