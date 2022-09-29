Casa da Memória lança caderno que conta surgimento do futebol em Vila Velha

Caderno contém registros de alguns momentos do futebol amador em Vila Velha Crédito: Casa da Memória/Divulgação

O Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV), que tem como sede a Casa da Memória, lançou recentemente um caderno em edição experimental chamado "Futebol em Vila Velha dos velhos tempos". Nele, foram registradas diversas fotos e documentos que contam parte da história dos times de futebol da cidade no século XX.

A obra é experimental e foi produzida em conjunto pelo instituto, que recebeu as imagens e as reuniu no livro e os leitores já vêm se manifestando com colaborações e propostas de acréscimos de dados sobre o futebol de todos os tempos de Vila Velha. Esses registros contam a história de times como Tupy, Vasco Coutinho, Olímpico, Atlético, Piratininga, Golfinho, Maristas, Vilavelhense dentre outros clubes. Conversamos com o coordenador da obra, Roberto Abreu, que nos contou mais detalhes sobre o período.

"O começo do futebol de Vila Velha começou com o aproveitamento de espaços abertos e terrenos de várzea, além de estádios como o do Atlético, o do Tupy, doado pela família de Gil Bernardes, e o do Santo Antônio, em Soteco. Na inauguração desse estádio inclusive houve um amistoso com o Botafogo, em 1958, que tinha a base da Seleção Brasileira campeã do mundo. Devido à alta lotação, alguns torcedores fizeram buracos no terreno, que era arenoso, a fim de assistir ao jogo que tinha craques como Zagallo e Garrincha."

Uma curiosidade dessa época é que alguns times levavam o nome de outros times de fora do Estado, como o Corinthians de São Torquato. Com o crescimento da prática do esporte amador, alguns jogadores foram se destacando e chegaram a jogar profissionalmente em equipes capixabas.

O clube chegou a ter um estádio na Avenida Champagnat, mas por conta de dificuldades financeiras, precisou transformar em uma sede social, e posteriormente vender para um supermercado, que permanece no local até hoje.