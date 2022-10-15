  • Atlético Itapemirim vence o Porto Vitória e é campeão da Série B do Capixabão
Futebol Capixaba

Atlético Itapemirim vence o Porto Vitória e é campeão da Série B do Capixabão

Em jogo de viradas, melhor para o Galo da Vila, que teve forças para buscar a vitória
Breno Coelho

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 17:34

Capixabão
Terceiro gol do Atlético Itapemirim Crédito: Henrique Montovanelli/FES
O Atlético Itapemirim é o campeão do Campeonato Capixaba Série B. O Galo da Vila venceu o Porto Vitória por 3x2 neste sábado (15) e levou o título da competição. A partida única aconteceu no Kleber Andrade. As duas equipes estão classificadas para a Série A do ano que vem.
O primeiro tempo começou equilibrado e estudado, mas quem criava as oportunidades mais perigosas era o Galo da vila, tanto que abriram o placar. Aos 14 minutos, Max Miler falha, Guilherme acerta a trave e a bola sobra no pé de Wesley para fazer o primeiro gol da partida. Na segunda metade da etapa, o Porto Vitória equilibrou as ações e conseguiu o empate com Edinho, que testou para o fundo da rede após bom cruzamento de Rodriguinho.
Na volta para o intervalo, o clube da capital entrou mais ligado, e logo aos 4 minutos conseguiu a virada. Rodriguinho recebeu bom passe de Carlos Vitor e chapou no canto sem chances para o goleiro Felipe. O empate não abalou o Atlético, que foi para cima em busca do empate - e conseguiu. Carlinhos recebeu a bola na área, chutou e aproveitou o próprio rebote para igualar o placar. O galo continuou em cima, e aos 29 minutos conseguiu a virada, com um chute de fora da área do meia Alemão.
Com a desvantagem no placar, o Porto Vitória se lançou ao ataque. Raphael, que entrou no segundo tempo, roubou a bola na área do adversário, tocou para Rodriguinho, que chutou e foi bloqueado pela zaga do Atlético. O juiz viu toque de mão e assinalou pênalti. Na cobrança, Rodriguinho acerta a trave.

FICHA DO JOGO

Atlético Itapemirim 3 x 2 Porto Vitória
  • Gols: ATLÉTICO - Wesley (15 min 1°T), Carlinhos (13 min 2°T) e Alemão (31 min 2°T); PORTO - Edinho (29 min 1°T) e Rodriguinho (4 min 2°T)
  • Porto Vitória: Jordan; Thainler (Douglas Dias), Wesley, Max Miller, Espeto (Canário); Matheus Santos (Zé Gatinha), Thiago (Magrão), Carlos Vitor; Anderson, Rodriguinho, Edinho (Raphael). Técnico: Erich Bonfim.
  • Atlético Itapemirim: Felipe; Guilherme, Emanuel, João Moura, Dodô; Mikael, Carlinhos, Alemão, Alexsandro (Dudu); Igor Santos, Wesley (Eraldo). Técnico: Maycon Alves.

