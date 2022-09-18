Fluminense quebra invencibilidade do Flamengo e vira vice-líder

Nathan comemora o segundo gol do Fluminense sobre o Flamengo Crédito: Marcelo Gonçalves / Fluminense

RIO - O Fluminense derrotou o Flamengo , por 2 a 1, neste domingo (18), no Maracanã, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro . O duelo honrou a tradição dos confrontos das duas equipes, com grandes lances, brigas, expulsões e muita tensão durante os 90 minutos.

Além de quebrar uma invencibilidade de 19 jogos do rival, o Fluminense ainda assumiu o segundo lugar na classificação, com 48 pontos. O Flamengo permanece com 45.

O jogo começou tenso, com faltas duras e muita catimba. David Braz chegou a ser expulso por reclamação no banco de reservas, logo aos cinco minutos. A partir do momento em que os times resolveram jogar futebol, os lances começam a surgir dos dois lados.

O Fluminense, como sempre, tinha a bola mais no pé e atuava em grupo, enquanto o Flamengo buscou sempre rápido no ataque e agredir o tempo todo. Foi aí que o goleiro Fábio surgiu como um dos destaques, ao fazer boas defesas em chutes de João Gomes e Arrascaeta.

Como o Flamengo pressionou muito a saída de bola do Fluminense, a alternativa encontrada pelo time de Fernando Diniz foi esticar bolas longas ao ataque. Aos 40 minutos, deu certo. André lançou Matheus Martins pela esquerda. O atacante finalizou, Santos soltou e Cano tentou o rebote. O árbitro Raphael Claus viu pênalti do goleiro no atacante tricolor.

A penalidade só foi cobrada aos 44 minutos. No duelo da frieza de Santos e Ganso, o meia do Fluminense venceu ao bater com categoria no canto esquerdo do goleiro rubro-negro para abrir o placar: 1 a 0.

Os últimos momentos da primeira etapa foram de pressão do Flamengo, mas sem êxito para furar o bloqueio da zaga adversária

Pedro, do Flamengo, encara a marcação do tricolor Nino, no clássico Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Flamengo voltou na busca do empate e logo aos cinco minutos Léo Pereira, impedido, cabeceou para bela defesa de Fábio. O lance inválido serviu para animar a torcida rubro-negra, que incentivou bastante o time.

O time respondeu em campo. Aos 11 minutos, Santos fez lindo lançamento para Arrascaeta na esquerda. O uruguaio carregou a bola, entrou na área e bateu cruzado para sensacional defesa de Fábio. Aos 18, o meia cabeceou para fora na pequena área. Aos 21, mais um duelo entre os dois e o goleiro foi melhor de novo.

Pressionado, o Fluminense resolveu sair mais para o jogo, dando espaços para o Flamengo ter contra-ataques. Dorival Jr. colocou Everton Cebolinha para ter mais velocidade.

Mas o que ninguém esperava era uma cobrança rápida de falta de Ganso, que desestruturou a defesa do Flamengo. Martinelli descobriu Nathan livre para cabecear: 2 a 0, aos 30 minutos.

Apesar da desvantagem, o Flamengo não desistiu. Aos 37, Everton Cebolinha acreditou em uma bola perdida de Everton Ribeiro e tocou para o aproveitamento de Gabriel Barbosa: 2 a 1. Foi o 25º gol do artilheiro no ano.