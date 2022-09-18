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Brasileirão

Fluminense quebra invencibilidade do Flamengo e vira vice-líder

Em jogo tenso, com quatro expulsões, tricolor venceu por 2 a 1 o clássico contra o rubro-negro, que estava há 19 jogos sem perder
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 set 2022 às 18:33

Publicado em 18 de Setembro de 2022 às 18:33

Nathan do Fluminense
Nathan comemora o segundo gol do Fluminense sobre o Flamengo Crédito: Marcelo Gonçalves / Fluminense
RIO - O Fluminense derrotou o Flamengo, por 2 a 1, neste domingo (18), no Maracanã, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo honrou a tradição dos confrontos das duas equipes, com grandes lances, brigas, expulsões e muita tensão durante os 90 minutos.
Além de quebrar uma invencibilidade de 19 jogos do rival, o Fluminense ainda assumiu o segundo lugar na classificação, com 48 pontos. O Flamengo permanece com 45.
O jogo começou tenso, com faltas duras e muita catimba. David Braz chegou a ser expulso por reclamação no banco de reservas, logo aos cinco minutos. A partir do momento em que os times resolveram jogar futebol, os lances começam a surgir dos dois lados.
O Fluminense, como sempre, tinha a bola mais no pé e atuava em grupo, enquanto o Flamengo buscou sempre rápido no ataque e agredir o tempo todo. Foi aí que o goleiro Fábio surgiu como um dos destaques, ao fazer boas defesas em chutes de João Gomes e Arrascaeta.
Como o Flamengo pressionou muito a saída de bola do Fluminense, a alternativa encontrada pelo time de Fernando Diniz foi esticar bolas longas ao ataque. Aos 40 minutos, deu certo. André lançou Matheus Martins pela esquerda. O atacante finalizou, Santos soltou e Cano tentou o rebote. O árbitro Raphael Claus viu pênalti do goleiro no atacante tricolor.
A penalidade só foi cobrada aos 44 minutos. No duelo da frieza de Santos e Ganso, o meia do Fluminense venceu ao bater com categoria no canto esquerdo do goleiro rubro-negro para abrir o placar: 1 a 0.
Os últimos momentos da primeira etapa foram de pressão do Flamengo, mas sem êxito para furar o bloqueio da zaga adversária
Fluminense
Pedro, do Flamengo, encara a marcação do tricolor Nino, no clássico Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Flamengo voltou na busca do empate e logo aos cinco minutos Léo Pereira, impedido, cabeceou para bela defesa de Fábio. O lance inválido serviu para animar a torcida rubro-negra, que incentivou bastante o time.
O time respondeu em campo. Aos 11 minutos, Santos fez lindo lançamento para Arrascaeta na esquerda. O uruguaio carregou a bola, entrou na área e bateu cruzado para sensacional defesa de Fábio. Aos 18, o meia cabeceou para fora na pequena área. Aos 21, mais um duelo entre os dois e o goleiro foi melhor de novo.
Pressionado, o Fluminense resolveu sair mais para o jogo, dando espaços para o Flamengo ter contra-ataques. Dorival Jr. colocou Everton Cebolinha para ter mais velocidade.
Mas o que ninguém esperava era uma cobrança rápida de falta de Ganso, que desestruturou a defesa do Flamengo. Martinelli descobriu Nathan livre para cabecear: 2 a 0, aos 30 minutos.
Apesar da desvantagem, o Flamengo não desistiu. Aos 37, Everton Cebolinha acreditou em uma bola perdida de Everton Ribeiro e tocou para o aproveitamento de Gabriel Barbosa: 2 a 1. Foi o 25º gol do artilheiro no ano.
Quando o jogo tinha tudo para ficar sensacional, uma falta de Marinho em Ganso causou uma tremenda confusão com quatro expulsões: Marinho, Manoel, Everton Cebolinha e Caio Paulista. A etapa final teve dez minutos de acréscimos, com David Luiz como centroavante, mas foi Victor Hugo que perdeu grande chance de empatar. Filipe Luís também teve a última chance, aos 54 minutos

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