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Preocupação

Richarlison sofre lesão na panturrilha e pode ficar de fora da Copa do Mundo

Atacante capixaba foi substituído no segundo tempo da partida entre Tottenham e Everton, por conta de uma lesão na panturrilha, e vira dúvida para o Catar

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2022 às 18:47
Richarlison era um dos nomes certos na lista dos 26 atletas que representarão o Brasil na Copa
Richarlison era um dos nomes certos na lista dos 26 atletas que representarão o Brasil na Copa Crédito: DiaEsportivo/Folhapress
O atacante Richarlison corre risco de ficar de fora da Copa do Mundo. Na tarde deste sábado (15), no jogo entre Tottenham e Everton, o jogador capixaba foi substituído na segunda etapa por conta de uma lesão. Em entrevista para a ESPN após o jogo, o atleta afirmou estar com medo de perder a competição.
"É meio difícil de falar porque está próximo de uma realização, do meu sonho (a Copa do Mundo). Eu já sofri uma lesão dessa, parecida, mas espero que possa curar o mais rápido possível. Da última vez, eu fiquei, mais ou menos, uns dois meses (parado), lá no Everton", disse Richarlison.
A convocação final do treinador Tite acontece no dia 7 de novembro. Dependendo da gravidade da lesão de Richarlison, o jogador não conseguiria se recuperar a tempo de estar a disposição para a seleção brasileira no Catar. A preocupação aumentou quando o atleta saiu chorando do vestiário, e andando com dificuldades.
"Eu sei que é difícil falar neste momento, mas vamos ver, vou recuperar. Segunda-feira tenho um exame para fazer, mas até para andar dói. Vamos esperar. Tenho que estar na minha cabeça tudo positivo para que possa estar no Catar", declarou o brasileiro.
O Brasil estreia na competição no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, na cidade de Lusail, palco da final da Copa do Mundo.

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