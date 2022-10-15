  • Futebol
  • Confira horários e onde assistir aos jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasileirão

Confira horários e onde assistir aos jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Na Série A, a rodada conta com clássicos em São Paulo e no Paraná, além do duelo nacional entre Flamengo e Atlético-MG. Na Série B, tem time na briga pela vaga da elite de 2023
Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Outubro de 2022 às 07:00

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam na 32ª rodada do Brasileirão

SÁBADO (15)

  • Goiás x Corinthians
    Local:     Hailé Pinheiro, Goiânia 
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Fortaleza
    Local:     Independência, Belo Horizonte
    Horário: 20h30
    Transmissão: Premiere

  • Flamengo x Atlético-MG
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 20h30
    Transmissão: Premiere

DOMINGO (16)

  • Ceará x Cuiabá
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 16h
    Transmissão: Globo (CE) e Premiere

  • Palmeiras x São Paulo
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Internacional
    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • Juventude x Atlético-GO
    Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • Athletico-PR x Coritiba
    Local: Arena da Baixada, Curitiba
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Avaí x Fluminense
    Local: Ressacada, Florianópolis
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

SEGUNDA-FEIRA (17)

  • Bragantino x Santos
    Local:     Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 35ª RODADA DA SÉRIE B

  • Criciúma x Ituano - 15/10
    Local:     Heriberto Hulse, Criciúma
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Sport x Vasco - 16/10
    Local: Ilha do Retiro, Recife
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta, Globo (RJ) e Premiere

  • Grêmio x Bahia - 16/10
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 16h
    Transmissão: Globo (RS), Premiere e SporTV

