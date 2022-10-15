Confira horários e onde assistir aos jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

SÁBADO (15)
- Goiás x Corinthians
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- América-MG x Fortaleza
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 20h30
Transmissão: Premiere
- Flamengo x Atlético-MG
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 20h30
Transmissão: Premiere
DOMINGO (16)
- Ceará x Cuiabá
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 16h
Transmissão: Globo (CE) e Premiere
- Palmeiras x São Paulo
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Internacional
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- Juventude x Atlético-GO
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- Athletico-PR x Coritiba
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Avaí x Fluminense
Local: Ressacada, Florianópolis
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
SEGUNDA-FEIRA (17)
- Bragantino x Santos
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 35ª RODADA DA SÉRIE B
- Criciúma x Ituano - 15/10
Local: Heriberto Hulse, Criciúma
Horário: 19h
Transmissão: Premiere e SporTV
- Sport x Vasco - 16/10
Local: Ilha do Retiro, Recife
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta, Globo (RJ) e Premiere
- Grêmio x Bahia - 16/10
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 16h
Transmissão: Globo (RS), Premiere e SporTV