Flamengo bate o Corinthians e conquista o tetracampeonato da Copa do Brasil

Flamengo é campeão da Copa do Brasil 2022 Crédito: Libertadores/Divulgação

O Flamengo é o grande campeão da Copa do Brasil 2022. Diante de um Maracanã com mais de 65 mil torcedores, o clube alcançou sua quarta taça na competição ao superar o Corinthians nos pênaltis por 6 a 5 após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, na noite desta quarta-feira (19).

Depois do jogo de ida da final sem gols no estádio corintiano, a decisão, que pelo regulamento é de dois jogos, parecia ser de partida única. Melhor para o Rubro-Negro. O clube chega ao tetracampeonato e reafirma sua ótima campanha na Copa do Brasil, além de faturar a bagatela de R$ 76,8 milhões, contando as premiações desde a terceira fase da competição, quando começou sua trajetória.

O JOGO

Buscando se impor fora de casa, o Corinthians foi o primeiro a finalizar, mas a finalização de Renato Augusto, logo no primeiro minuto, parou nas mãos de Santos. O Flamengo sabia de sua missão, e não deixou de fazer o papel de dono da casa e ir para cima. Logo aos 7 minutos, Pedro marcou o primeiro do Fla, em jogada que começou pela lateral esquerda, com passe de Arrascaeta para Everton Ribeiro, que apenas escorou para a finalização do camisa 21.

GRANDE JOGADA DO @Flamengo, o Pedro foi lá e marcou o primeiro gol da #FinalCopaDoBrasil! ?⚫️



Já fez a reverência, hein, Nação?!



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Após o baque do primeiro gol, o Corinthians se organizou e chegou mais vezes ao ataque. Sem muito sucesso. Pecava na finalização e via o Flamengo armar o contra-ataque. Aos 16 minutos, aproveitando a falha corintiana, Arrascaeta recebeu passe de Pedro, se desvencilhou da marcação e bateu colocado, mas a bola passou por cima da meta de Cássio.

Se mostrando mais ofensivo, o Flamengo chegou com maior perigo durante a primeira metade da etapa inicial. Dando esperança ao elenco do Corinthians, aos 24 minutos, Fausto Vera arriscou de fora da área, mas a bomba desviou em Léo Pereira, tirando as chances do empate corintiano até ali. Aos 32 minutos, Gabriel finalizou na trave após passe de Pedro, e na sequência Arrascaeta chutou no centro do gol, mas a arbitragem já havia registrado o impedimento do camisa 9 do Flamengo.

O jogo esquentou e o número de faltas aumentou perto do fim da primeira etapa. Já na altura dos 43 minutos, em falta perigosa sofrida por Renato Augusto, Roger Guedes levantou a bola para a área, e Filipe Luis fez corte providencial para matar a jogada do clube paulista.

O segundo tempo foi completamente diferente. Nos dez primeiros minutos da segunda etapa, o Corinthians pressionou e esteve por mais vezes no campo de ataque. Em um lampejo, aos 8 minutos, Gabriel deu passe açucarado para Arrascaeta, e o uruguaio parou nas mãos de Cássio, que fez a defesa após fraca finalização.

Com um jogo de lá e cá, aos 13 minutos, Roger Guedes perdeu grande chance dentro da pequena área. Após cruzamento, o camisa 10 isolou a bola que poderia ser a do empate corintiano. Aos 16, mais um impedimento para Gabigol, que estava na frente da linha do marcador no momento do rebote da finalização de Éverton Ribeiro.

A pressão do Corinthians deu finalmente resultado. Giuliano entrou no lugar de Du Queiroz e mudou a história do jogo. Após cruzamento de Mateus Vital, Fábio Santos deu passe de calcanhar, a bola desviou em Adson e sobrou para o camisa 11, que empatou a partida aos 36 minutos, levantando sua torcida. Após o gol do Timão as duas equipes ficaram mais contidas e o jogo terminou mesmo em 1 a 1, indo para as penalidades.

GIULIANO É O NOME DA EMOÇÃO! 5⃣ gols dele nesta edição, o homem DECIDE!



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PÊNALTIS

O Corinthians abriu as cobranças com Fábio Santos, que não deu chances para Santos. Já o Flamengo abriu suas penalidades com Filipe Luís, que bateu mal e viu Cássio defender. Na sequência, Giuliano e David Luiz converteram suas cobranças. Responsável pelo terceiro penal do Corinthians, Renato Augusto bateu no meio do gol e balançou as redes. Mesma tática de Léo Pereira, que converteu o terceiro pênalti do Flamengo.

Na quarta cobrança foi a vez do Corinthians desperdiçar. Fagner encheu o pé, mas acertou o travessão. Logo na sequência, Everton Ribeiro marcou e deixou tudo igual no placar. Yuri Alberto bateu no canto direito e fez para o Corinthians. Gabigol bateu e empatou para o Flamengo.

O Corinthians iniciou as alternadas com Maicon, que bateu com segurança para fazer o gol. Já o Flamengo iniciou com Cebolinha que bateu com tranquilidade para empatar. Na sequência, Mateus Vital isolou e deixou o Flamengo com a faca e o queijo na mão. Rodinei teve a chance de ouro e não desperdiçou. Flamengo campeão da Copa do Brasil ao vencer a disputa de pênaltis por 6 a 5.

FICHA TÉCNICA