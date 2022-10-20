Superação! Elenco do Flamengo vibra com título da Copa do Brasil

Clube conquistou o quarto título da competição Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. O rubro-negro conquistou o título após vencer o Corinthians nos pênaltis. Esse era o único título que faltava para o atual elenco, que já havia conquistado a Libertadores, o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro duas vezes.

Essa conquista foi marcada por várias redenções. Uma delas é a de Rodinei. O lateral-direito era um dos nomes mais contestados do time. No entanto, desde a chegada de Dorival Júnior, o jogador se tornou peça fundamental, sendo coroado com a batida decisiva na final.

“A gente pensa que é fácil essa caminhada até a bola, mas estamos falando do Cássio, um dos melhores goleiros do Brasil. Eu acredito muito no trabalho, o que vivi nesse clube em sete anos não foi fácil, foram muitas críticas e desconfiança, mas eu soube levar com muita naturalidade e só o trabalho iria mudar isso”, afirmou em entrevista à TV Globo, ao final do jogo.

Um dos destaques do elenco é Everton Ribeiro. O meia foi protagonista do título, dando uma assistência para o gol de Pedro e convertendo sua batida nas penalidades. Ele está na expectativa de uma convocação para a Copa do Mundo, para representar o Brasil na competição.

“Na minha carreira, bati na trave por três vezes [na disputa da Copa do Brasil]. Tá todo mundo de parabéns, foi muito difícil, mas viver o Flamengo é um privilégio. Tivemos resiliência e não desesperamos.[...] Sabíamos que tinha mais coisa pela frente e fomos até o final”, complementou Everton.

Um dos responsáveis pela arrancada do Flamengo até o título foi o treinador Dorival Júnior. O time vinha mal com o antigo técnico, Paulo Sousa, e com a chegada do novo comandante, reencontrou o bom futebol. Ele havia treinador o clube em 2018, na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, mas não teve seu contrato renovado. Desde então, prometeu que iria voltar ao Rubro-negro.