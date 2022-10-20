Superação! Elenco do Flamengo vibra com título da Copa do Brasil

O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. O rubro-negro conquistou o título após vencer o Corinthians nos pênaltis. Esse era o único título que faltava para o atual elenco, que já havia conquistado a Libertadores, o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro duas vezes.
Essa conquista foi marcada por várias redenções. Uma delas é a de Rodinei. O lateral-direito era um dos nomes mais contestados do time. No entanto, desde a chegada de Dorival Júnior, o jogador se tornou peça fundamental, sendo coroado com a batida decisiva na final.
“A gente pensa que é fácil essa caminhada até a bola, mas estamos falando do Cássio, um dos melhores goleiros do Brasil. Eu acredito muito no trabalho, o que vivi nesse clube em sete anos não foi fácil, foram muitas críticas e desconfiança, mas eu soube levar com muita naturalidade e só o trabalho iria mudar isso”, afirmou em entrevista à TV Globo, ao final do jogo.
Um dos destaques do elenco é Everton Ribeiro. O meia foi protagonista do título, dando uma assistência para o gol de Pedro e convertendo sua batida nas penalidades. Ele está na expectativa de uma convocação para a Copa do Mundo, para representar o Brasil na competição.
“Na minha carreira, bati na trave por três vezes [na disputa da Copa do Brasil]. Tá todo mundo de parabéns, foi muito difícil, mas viver o Flamengo é um privilégio. Tivemos resiliência e não desesperamos.[...] Sabíamos que tinha mais coisa pela frente e fomos até o final”, complementou Everton.
Um dos responsáveis pela arrancada do Flamengo até o título foi o treinador Dorival Júnior. O time vinha mal com o antigo técnico, Paulo Sousa, e com a chegada do novo comandante, reencontrou o bom futebol. Ele havia treinador o clube em 2018, na reta final do Campeonato Brasileiro daquele ano, mas não teve seu contrato renovado. Desde então, prometeu que iria voltar ao Rubro-negro.
“Para mim, era uma questão de honra voltar ao Flamengo um dia. Não esperava que fosse nesse momento, para ser sincero. Mas eu sentia que um dia teria que voltar para o Flamengo”, disse o técnico à Globo.