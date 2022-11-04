Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #21: Japão

Como citado anteriormente, seu elenco atual não conta com grandes nomes, mas sim com jogadores comprometidos com o resultado e atentos às falhas adversárias.

A Seleção Japonesa não tem tradição em Copas do Mundo. Nas edições realizadas até aqui, esteve em 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Sua melhor campanha foi em 2002, quando foi um dos países-sede da competição, e alcançou as oitavas de final. Com 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ficou na 9ª colocação geral naquela ocasião.