Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #21: Japão

A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em Copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção do Japão.
ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO
ESTILO DE JOGO
Em suas partidas a Seleção do Japão mostra eficácia, rapidez e muita organização em suas jogadas. De fato, é um elenco limitado, mas o esforço coletivo dá resultado diante dos desafios. Com sua estratégia de utilizar formações diversas durante a temporada, dificulta a vida dos adversários que tentam compreender o estilo de jogo e as jogadas treinadas pelo técnico Hajime Moriyasu.
Como citado anteriormente, seu elenco atual não conta com grandes nomes, mas sim com jogadores comprometidos com o resultado e atentos às falhas adversárias.
CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS
Na campanha até o Catar, o Japão disputou sua vaga no Grupo B das Eliminatórias Asiáticas. Por lá, na terceira e última fase fez 10 partidas, acumulou 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, ficando assim com a segunda colocação, atrás da Arábia Saudita. Mostrando sua eficácia citada anteriormente, enfrentou seleções de baixo calibre e não pecou na luta pela vaga até o Mundial de 2022.
PRINCIPAL DESTAQUE
Um nome que pode surpreender com a camisa da seleção japonesa é o atual dono da camisa 10, Takumi Minamino. Sucessor de astros japoneses como Shunsuke Nakamura e Shinji Kagawa, ele carrega a expectativa de ser o artilheiro do Japão no Mundial do Catar. Ele foi um dos responsáveis na boa campanha japonesa até o Mundial de 2022 e hoje defende o Mônaco, onde vive boa fase.
MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO
A Seleção Japonesa não tem tradição em Copas do Mundo. Nas edições realizadas até aqui, esteve em 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Sua melhor campanha foi em 2002, quando foi um dos países-sede da competição, e alcançou as oitavas de final. Com 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ficou na 9ª colocação geral naquela ocasião.