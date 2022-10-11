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Rumo ao Catar

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #13: Equador

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 18:44

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

11 out 2022 às 18:44
Futebol equatoriano chega no Catar vivendo um bom momento de sua história
Futebol equatoriano chega no Catar vivendo um bom momento de sua história Crédito: Instagram/Reprodução
A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção do Equador.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção comandada por Gustavo Alfaro costuma ir a campo com a disposição tática 4-3-3, porém, em alguns jogos pode adotar uma variação para o 4-2-3-1.
Escalação da seleção do Equador
Provável escalação da seleção equatoriana Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A seleção do Equador se inspira bastante no estilo de gestão do Independente Del Valle, que foi recentemente campeão da Copa Sul-Americana. O time tem uma filosofia de utilizar jogadores jovens, e possuir uma identidade de jogo bem marcante. Com a bola, gosta de sair jogando a partir da defesa, e construir a primeira fase da jogada de maneira paciente e apoiada, muitas vezes com um volante baixando entre os zagueiros. No último terço, explora a velocidade e inteligência de seus pontas para produzir tabelas rápidas pelas laterais do campo.
Já na defesa, gosta de pressionar a saída de bola do time adversário. Esse inclusive pode ser o ponto fraco da equipe contra equipes mais fortes. Isso porque a pressão não é sempre feita de maneira coordenada, o que acaba gerando alguns buracos nas costas da defesa em alguns momentos. Em bloco baixo, se defende em um 4-4-2 tradicional.

CAMPANHA ATÉ A COPA 

As eliminatórias da América do Sul foram de altos e baixos para o Equador. Um começo surpreendente e avassalador criou uma gordura boa, que evitou a perda da vaga após um final ruim. Foram 26 pontos conquistados em 18 partidas, que resultaram na quarta colocação, a última vaga direta para o Catar. 

PRINCIPAL DESTAQUE

O principal jogador da seleção equatoriana é o Enner Valencia. O atacante de 32 anos acumula passagens no futebol inglês pelo West Ham e pelo Everton. Atualmente joga no futebol turco, no Fenerbahçe.
Enner Valencia é a esperança de gols do Equador na Copa do Mundo
Enner Valencia é a esperança de gols do Equador na Copa do Mundo Crédito: Instagram/Reprodução

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

A Copa do Mundo de 2006 foi apenas a segunda participação do Equador na competição, e já representou sua melhor campanha. Ficou em 2° lugar do Grupo A, se classificando para as oitavas de final. No mata-mata, caiu para a Inglaterra após a derrota por 1 a 0.

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