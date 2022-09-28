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Rumo ao Catar

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #9: Coreia do Sul

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

28 set 2022 às 20:44

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 20:44

Seleção sul-coreana foi responsável pela queda da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018
Seleção sul-coreana foi responsável pela queda da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 Crédito: Instagram/Reprodução
A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Coreia do Sul.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, é geralmente escalada na formação 4-2-3-1. No entanto, o treinador gosta de variar o esquema tático e escalar o time no 4-1-4-1.
Provável escalação da Coreia do Sul
Provável escalação da Coreia do Sul Crédito: BuildLineup

ESTILO DE JOGO

Treinada pelo português Paulo Bento, a seleção sul-coreana não foge ao estila da escola lusitana. Contra equipes mais fracas tecnicamente o time costuma ter mais a posse de bola, colocando muitos jogadores próximos à última linha adversária e explorando muito as costas da defesa  com lançamentos, aproveitando da velocidade e habilidade dos pontas. Também tem a característica de ter muitos jogadores pisando a área simultaneamente.  Na fase defensiva, se posta em um 4-4-2 com as linhas bem definidas e sustentadas, sem grandes deslocamentos e perseguições defensivas. 
Contra equipes mais fortes, a conversa é outra. Se defende mais fechadinha, sem incomodar a saída de bola adversária, no mesmo 4-4-2. Quando recupera a bola, costuma explorar a velocidade dos pontas, atacando o espaço às costas da defesa e explorando a individualidade de Son, seu grande craque. 

CAMPANHA ATÉ A COPA 

A Coreia do Sul teve uma campanha tranquila nas eliminatórias da Ásia. Classificada direta para a segunda fase, os sul-coreanos se classificaram tranquilamente no Grupo H, terminando em primeiro lugar invicto. Na terceira fase, se classificou direto para a Copa do Mundo, terminando em segundo lugar no Grupo A, com certa sobra para o terceiro colocado, que o levaria para a repescagem. 

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PRINCIPAL DESTAQUE

Essa é sem dúvidas o tópico mais fácil deste Raio-X. Heung-min Son é com sobras o jogador mais talentoso desta geração da Coreia do Sul. E afirmo sem medo de errar que é o melhor jogador da história do país. O atacante de 30 anos joga no Tottenham, da Inglaterra, e é um dos destaques do time, com excelentes números e ótimas atuações no currículo.
Heung-min Son é a grande esperança da Coreia do Sul na Copa do Mundo
Heung-min Son é a grande esperança da Coreia do Sul na Copa do Mundo Crédito: Instagram/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

A melhor participação da Coreia do Sul em Copas do Mundo foi justamente quando foi uma das sedes, em 2002. Na ocasião, os donos da casa ficaram em um excelente quarto lugar, perdendo para a Turquia na disputa do bronze. 

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