Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #9: Coreia do Sul

Seleção sul-coreana foi responsável pela queda da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 Crédito: Instagram/Reprodução

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Coreia do Sul.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, é geralmente escalada na formação 4-2-3-1. No entanto, o treinador gosta de variar o esquema tático e escalar o time no 4-1-4-1.

Provável escalação da Coreia do Sul Crédito: BuildLineup

ESTILO DE JOGO

Treinada pelo português Paulo Bento, a seleção sul-coreana não foge ao estila da escola lusitana. Contra equipes mais fracas tecnicamente o time costuma ter mais a posse de bola, colocando muitos jogadores próximos à última linha adversária e explorando muito as costas da defesa com lançamentos, aproveitando da velocidade e habilidade dos pontas. Também tem a característica de ter muitos jogadores pisando a área simultaneamente. Na fase defensiva, se posta em um 4-4-2 com as linhas bem definidas e sustentadas, sem grandes deslocamentos e perseguições defensivas.

Contra equipes mais fortes, a conversa é outra. Se defende mais fechadinha, sem incomodar a saída de bola adversária, no mesmo 4-4-2. Quando recupera a bola, costuma explorar a velocidade dos pontas, atacando o espaço às costas da defesa e explorando a individualidade de Son, seu grande craque.

CAMPANHA ATÉ A COPA

A Coreia do Sul teve uma campanha tranquila nas eliminatórias da Ásia. Classificada direta para a segunda fase, os sul-coreanos se classificaram tranquilamente no Grupo H, terminando em primeiro lugar invicto. Na terceira fase, se classificou direto para a Copa do Mundo, terminando em segundo lugar no Grupo A, com certa sobra para o terceiro colocado, que o levaria para a repescagem.

PRINCIPAL DESTAQUE

Essa é sem dúvidas o tópico mais fácil deste Raio-X. Heung-min Son é com sobras o jogador mais talentoso desta geração da Coreia do Sul. E afirmo sem medo de errar que é o melhor jogador da história do país. O atacante de 30 anos joga no Tottenham, da Inglaterra, e é um dos destaques do time, com excelentes números e ótimas atuações no currículo.

Heung-min Son é a grande esperança da Coreia do Sul na Copa do Mundo Crédito: Instagram/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS