Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #4: Austrália
De olho na Copa

Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #4: Austrália

A Copa do Mundo de 2022 está chegando. Confira a trajetória, destaques e mais informações sobre as 32 seleções que disputarão a Copa do Catar
João Barbosa

09 set 2022 às 16:01

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 16:01

Seleção australiana participará da Copa pela sexta vez na história Crédito: Reprodução / Instagram
A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. No quarto capítulo, vamos conhecer a seleção da Austrália, os Socceroos.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador australiano Graham Arnold costuma utilizar 4-1-4-1 ou 4-5-1 como formação nas partidas com os Socceroos. O atual elenco não conta com jogadores de grande habilidade e qualidade técnica, então valoriza os esforços individuais em suas partidas. Com jogadores que atuam principalmente no futebol alemão, inglês e escocês, a Austrália deve contar com a seguinte escalação na Copa do Catar:
Possível formação da Austrália nos jogos da Copa Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

A Austrália conta com um estilo de jogo ofensivo, e alta marcação nas jogadas. Nos lances de ataque, a seleção australiana valoriza as jogadas nas laterais, principalmente na esquerda, contando com Behich e Leckie na construção das jogadas. Além disso, os australianos investem em bolas aéreas para buscar as finalizações. Em partidas amistosas e nas Eliminatórias para a Copa, a Austrália demonstrou falhas em sua defesa, que podem custar caro durante o Mundial. A equipe de Graham Arnold demora para se recompor e deixa buracos aparentes entre os defensores, facilitando a chegada adversária.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Participando das Eliminatórias Asiáticas, os Socceroos fizeram boa campanha nas partidas iniciais. Já nos últimos dez jogos [terceira fase], a campanha foi pífia. Nos 30 pontos em disputa, a Austrália conquistou apenas metade e precisou jogar a repescagem para garantir o passaporte para o Catar. Enfrentou Emirados Árabes Unidos e venceu por 2 a 1 em jogo duro. Por fim, enfrentou o Peru na repescagem intercontinental, e apenas nos pênaltis conseguiu a classificação. No Catar, os australianos irão enfrentar França, Dinamarca e Tunísia na disputa do Grupo D.

PRINCIPAL DESTAQUE

O nome mais conhecido da seleção australiana é Aaron Mooy, que atua no Celtic. Mas atualmente, Jamie MacLaren assume protagonismo com a camisa da Austrália. O jogador do Melbourne City se destaca por sua facilidade em jogadas rápidas e dentro da área, além de finalizar com ambas as pernas e esbanjar velocidade nas jogadas pelo centro do gramado. Na última temporada, MacLaren alcançou a marca de 25 gols em 24 partidas em seu clube, e quando foi acionado na seleção, não deixou a desejar.
Jamie MacLaren atua pelo Melbourne City, da Austrália Crédito: Reprodução / Instagram

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO

A Copa do Catar será a sexta na história da Austrália, que esteve nas edições de 1974, 2006, 2010, 2014 e 2018. Sua melhor campanha foi em 2006, na Copa da Alemanha, quando chegou às oitavas de final. Após vencer Japão, perder para o Brasil e empatar com a Croácia, os australianos ficaram em segundo lugar no Grupo F, e na fase seguinte foram derrotados pela Itália, campeã daquele ano.

Veja Também

Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar: Alemanha #1

Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #2: Arábia Saudita

Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #3: Argentina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Copa do Mundo do Catar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vini Júnior parte para cima da marcação em Brasil x França
Diego Ribas, ex-Flamengo, vê Seleção Brasileira longe do ideal para Copa do Mundo
Imagem de destaque
Alimentação na gravidez: veja o que comer e o que evitar
Imagem de destaque
Suzuki GSX-8S linha 2026 estreia novas cores e ganha força nas média-alta cilindrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados