Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #4: Austrália

A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. No quarto capítulo, vamos conhecer a seleção da Austrália, os Socceroos.
ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO
O treinador australiano Graham Arnold costuma utilizar 4-1-4-1 ou 4-5-1 como formação nas partidas com os Socceroos. O atual elenco não conta com jogadores de grande habilidade e qualidade técnica, então valoriza os esforços individuais em suas partidas. Com jogadores que atuam principalmente no futebol alemão, inglês e escocês, a Austrália deve contar com a seguinte escalação na Copa do Catar:
ESTILO DE JOGO
A Austrália conta com um estilo de jogo ofensivo, e alta marcação nas jogadas. Nos lances de ataque, a seleção australiana valoriza as jogadas nas laterais, principalmente na esquerda, contando com Behich e Leckie na construção das jogadas. Além disso, os australianos investem em bolas aéreas para buscar as finalizações. Em partidas amistosas e nas Eliminatórias para a Copa, a Austrália demonstrou falhas em sua defesa, que podem custar caro durante o Mundial. A equipe de Graham Arnold demora para se recompor e deixa buracos aparentes entre os defensores, facilitando a chegada adversária.
CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS
Participando das Eliminatórias Asiáticas, os Socceroos fizeram boa campanha nas partidas iniciais. Já nos últimos dez jogos [terceira fase], a campanha foi pífia. Nos 30 pontos em disputa, a Austrália conquistou apenas metade e precisou jogar a repescagem para garantir o passaporte para o Catar. Enfrentou Emirados Árabes Unidos e venceu por 2 a 1 em jogo duro. Por fim, enfrentou o Peru na repescagem intercontinental, e apenas nos pênaltis conseguiu a classificação. No Catar, os australianos irão enfrentar França, Dinamarca e Tunísia na disputa do Grupo D.
PRINCIPAL DESTAQUE
O nome mais conhecido da seleção australiana é Aaron Mooy, que atua no Celtic. Mas atualmente, Jamie MacLaren assume protagonismo com a camisa da Austrália. O jogador do Melbourne City se destaca por sua facilidade em jogadas rápidas e dentro da área, além de finalizar com ambas as pernas e esbanjar velocidade nas jogadas pelo centro do gramado. Na última temporada, MacLaren alcançou a marca de 25 gols em 24 partidas em seu clube, e quando foi acionado na seleção, não deixou a desejar.
MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO
A Copa do Catar será a sexta na história da Austrália, que esteve nas edições de 1974, 2006, 2010, 2014 e 2018. Sua melhor campanha foi em 2006, na Copa da Alemanha, quando chegou às oitavas de final. Após vencer Japão, perder para o Brasil e empatar com a Croácia, os australianos ficaram em segundo lugar no Grupo F, e na fase seguinte foram derrotados pela Itália, campeã daquele ano.