Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #7: Canadá

Seleção canadense é uma das gratas surpresas deste ciclo de Copa do Mundo Crédito: Instagram/Divulgação

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de Novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Campanha em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção do Canadá.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A equipe do treinador John Herdman é escalada na maioria dos seus jogos em um sistema 4-4-2 tradicional. O intuito desta formação é aproximar seus dois principais jogadores: Alphonso Davies e Jhonatan David. Em algumas raras ocasiões, o técnico utilizou uma variação do sistema, o 4-2-3-1.

Provável escalação do Canadá na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A equipe canadense tem duas maneiras de jogar. Uma é explorando as inversões de corredores através das bolas longas. A outra é explorar o espaço vazio através de toques rápidos após a recuperação da bola. Sempre explorando muito os lados de campo, aproveitando da velocidade e qualidade dos seus extremos/laterais.

É um time mais cauteloso, principalmente quando enfrenta adversários mais fortes tecnicamente, por isso, prefere reforçar a marcação para sair em velocidade nos contra-ataques. Possui uma certa dificuldade com a defesa, que pode forçar a utilização de Alphonso Davies como um lateral, e não como um atacante de lado.

CAMPANHA ATÉ A COPA

A campanha do Canadá até a Copa do Mundo do Catar foi impecável. Jogando pelas eliminatórias da Concacaf, os canadenses conseguiram superar adversários como Estados Unidos e México e ficaram com a primeira colocação, garantindo a classificação de maneira antecipada. Foram 28 pontos conquistados em 14 jogos, com apenas duas derrotas durante a classificatória.

PRINCIPAL DESTAQUE

Um dos principais destaques do Canadá, é também um dos principais destaques do futebol mundial nos últimos anos. Trata-se de Alphonso Davies. O jovem lateral-esquerdo de 21 anos é considerado um dos melhores da posição, já tendo conquistado uma Champions League pelo Bayern de Munique, seu atual clube. Pode surpreender na Copa e levar o Canadá para além do esperado na competição.

Alphonso Davies terá a missão de liderar o Canadá na Copa, mesmo com pouca idade Crédito: Instagram/Reprodução

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS