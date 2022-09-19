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Rumo ao Catar

Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #7: Canadá

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

19 set 2022 às 18:03

Publicado em 19 de Setembro de 2022 às 18:03

Seleção canadense é uma das gratas surpresas deste ciclo de Copa do Mundo
Seleção canadense é uma das gratas surpresas deste ciclo de Copa do Mundo Crédito: Instagram/Divulgação
A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de Novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Campanha em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção do Canadá.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A equipe do treinador John Herdman é escalada na maioria dos seus jogos em um sistema 4-4-2 tradicional. O intuito desta formação é aproximar seus dois principais jogadores: Alphonso Davies e Jhonatan David. Em algumas raras ocasiões, o técnico utilizou uma variação do sistema, o 4-2-3-1.
Provável escalação do Canadá na Copa do Mundo
Provável escalação do Canadá na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A equipe canadense tem duas maneiras de jogar. Uma é explorando as inversões de corredores através das bolas longas. A outra é explorar o espaço vazio através de toques rápidos após a recuperação da bola. Sempre explorando muito os lados de campo, aproveitando da velocidade e qualidade dos seus extremos/laterais.
É um time mais cauteloso, principalmente quando enfrenta adversários mais fortes tecnicamente, por isso, prefere reforçar a marcação para sair em velocidade nos contra-ataques. Possui uma certa dificuldade com a defesa, que pode forçar a utilização de Alphonso Davies como um lateral, e não como um atacante de lado.

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CAMPANHA ATÉ A COPA

A campanha do Canadá até a Copa do Mundo do Catar foi impecável. Jogando pelas eliminatórias da Concacaf, os canadenses conseguiram superar adversários como Estados Unidos e México e ficaram com a primeira colocação, garantindo a classificação de maneira antecipada. Foram 28 pontos conquistados em 14 jogos, com apenas duas derrotas durante a classificatória.

PRINCIPAL DESTAQUE

Um dos principais destaques do Canadá, é também um dos principais destaques do futebol mundial nos últimos anos. Trata-se de Alphonso Davies. O jovem lateral-esquerdo de 21 anos é considerado um dos melhores da posição, já tendo conquistado uma Champions League pelo Bayern de Munique, seu atual clube. Pode surpreender na Copa e levar o Canadá para além do esperado na competição.
Alphonso Davies terá a missão de liderar o Canadá na Copa, mesmo com pouca idade
Alphonso Davies terá a missão de liderar o Canadá na Copa, mesmo com pouca idade Crédito: Instagram/Reprodução

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS 

Os canadenses não têm tanta tradição em Copas do Mundo.  A única participação deles na competição até então, foi em 1986, na Copa do Mundo do México. Na ocasião, o Canadá teve uma das piores campanhas daquela edição, quando foi eliminado na fase de grupos após perder os 3 jogos que disputou. 

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