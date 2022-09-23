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De olho na Copa

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #8: Catar

A Copa do Mundo de 2022 está chegando. Confira a trajetória, destaques e mais informações sobre as 32 seleções que disputarão a Copa do Catar
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

23 set 2022 às 13:35

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 13:35

Seleção Catari de Futebol
Seleção Catari de Futebol Crédito: Reprodução / Instagram @qfa
A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. No oitavo episódio, é momento de conhecer um pouco mais sobre os anfitriões, a Seleção de Futebol do Catar.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

Nos últimos jogos, válidos por amistosos e na Copa das Nações, o Catar optou por utilizar a formação 3-5-2, mas também mesclou com 3-1-4-2 em algumas partidas. Analisando a escalação do time em seus confrontos mais recentes e a convocação do treinador espanhol Félix Sánchez Bas para os amistosos antes da Copa, este deve ser o elenco catari no Mundial de 2022:
Provável escalação do Catar na Copa de 2022
Provável escalação do Catar na Copa de 2022 Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

Os comandados do espanhol Félix Sánchez não contam com uma habilidade exacerbada quando o assunto é jogar bola. O elenco tem o desafio de apresentar o melhor futebol possível para não fazer feio jogando em casa. Se tem uma frase que define o Catar, seria "muita grana e pouco futebol" - fica a critério do leitor decidir o que prefere.
Mas como o assunto é o esporte, analisando os jogos do Catar, o clube apresenta versatilidade com seus jogadores, que conta com zagueiro-artilheiro, e jogadas elaboradas pelo meio do campo, mas carece de um camisa 10 para organizar as jogadas do ataque do clube. Lá na frente, o Catar conta com a velocidade e bom posicionamento de Akram Afif para concluir as jogadas ao lado de Almoez Ali, um dos maiores artilheiros da história de sua seleção.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Por ser o país sede, o Catar já tinha vaga garantida para a Copa de 2022. Mas analisando os jogos da Copa Ouro, onde chegou até a semifinal em julho de 2021, e amistosos mais recentes, os cataris passariam um certo sufoco para conseguir a vaga para o Mundial. Mesmo com um elenco estruturado para jogar a Copa, os anfitriões vão ter dificuldades no Grupo A, onde enfrentam Equador, Senegal e Holanda.

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PRINCIPAL DESTAQUE

Quem pode surpreender nesta Copa do Mundo é Akram Afif, o atacante, que atua pelo Al-Sadd, principal clube do Catar. Além de ter um ótimo posicionamento dentro e fora da área adversária, Afif é a esperança de gols para sua seleção. Com 25 anos, ele já aparece como uma das referências do futebol no país.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO

O Catar nunca esteve presente na Copa do Mundo, e como citado anteriormente, está nessa Copa por ser a anfitriã do torneio. Em todas as outras ocasiões, quando tentou chegar ao Mundial, desde 1970 (quando a Seleção do Catar foi formada) os cataris pararam nas Eliminatórias.

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