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Rumo ao Catar

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #11: Croácia

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 14:45

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

04 out 2022 às 14:45
Croácia vem de boa campanha na Rússia em 2018, quando chegou na final pela primeira vez
Croácia vem de boa campanha na Rússia em 2018, quando chegou na final pela primeira vez Crédito: Fotoarena/Folhapress
A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Croácia.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção de Zlatko Dalic joga a maioria dos seus jogos em um 4-3-3. No entanto, pode variar a formação para um 4-2-3-1, principalmente quando não pode contar com o craque Luka Modric.
Provável escalação da Croácia na Copa do Mundo
Provável escalação da Croácia na Copa do Mundo Crédito: BuildLineup

ESTILO DE JOGO

A Croácia é um time muito bem organizado. O trabalho vem desde 2017, e já mostrou resultados - em 2018 ficou em segundo lugar na Copa do Mundo da Rússia. Sem bola, o time se porta de uma maneira bastante agressiva, sempre apertando a saída adversária, mesmo se conseguirem escapar da primeira zona de pressão. 
Com bola, é uma equipe com conceitos muito modernos, que passam pelo refino técnico do maestro Luka Modric. Gostam de um jogo mais apoiado, com muitos jogadores próximos do portador da bola, e abusam de inversões, para escapar do bloqueio adversário, que tende a concentrar jogadores no lado em que a jogada está se desenvolvendo, para ter igualdade numérica.

CAMPANHA ATÉ A COPA 

Os croatas tiveram vida tranquila nas eliminatórias. Foram líderes do Grupo H, com 23 pontos conquistados e apenas uma derrota. Com isso, conquistaram o direito de jogar a Copa de forma direta, sem a necessidade de repescagem.

PRINCIPAL DESTAQUE

A Croácia tem uma seleção interessante, com bons nomes, mas sem dúvidas o principal é Luka Modric. O volante de 37 anos é uma das referências da posição, sendo eleito o melhor jogador de 2018. Pode ter uma idade avançada e deve ser sua última Copa, mas é inegável que ele é como vinho: quanto mais envelhece, melhor fica.
Luka Modric é um dos líderes do Real Madrid e acabou de ser campeão da Liga dos Campeões
Luka Modric é um dos líderes do Real Madrid e acabou de ser campeão da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

A Croácia já teve algumas boas participações em copas, mas a melhor delas foi na última, em 2018. Na Rússia, os croatas chegaram bravamente até a final, contrariando todas as expectativas. Foram derrotados para a França por 4 a 2 e ficaram com a segunda colocação da competição. 

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