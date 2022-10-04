Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #11: Croácia

Croácia vem de boa campanha na Rússia em 2018, quando chegou na final pela primeira vez Crédito: Fotoarena/Folhapress

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Croácia.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção de Zlatko Dalic joga a maioria dos seus jogos em um 4-3-3. No entanto, pode variar a formação para um 4-2-3-1, principalmente quando não pode contar com o craque Luka Modric.

Provável escalação da Croácia na Copa do Mundo Crédito: BuildLineup

ESTILO DE JOGO

A Croácia é um time muito bem organizado. O trabalho vem desde 2017, e já mostrou resultados - em 2018 ficou em segundo lugar na Copa do Mundo da Rússia. Sem bola, o time se porta de uma maneira bastante agressiva, sempre apertando a saída adversária, mesmo se conseguirem escapar da primeira zona de pressão.

Com bola, é uma equipe com conceitos muito modernos, que passam pelo refino técnico do maestro Luka Modric. Gostam de um jogo mais apoiado, com muitos jogadores próximos do portador da bola, e abusam de inversões, para escapar do bloqueio adversário, que tende a concentrar jogadores no lado em que a jogada está se desenvolvendo, para ter igualdade numérica.

CAMPANHA ATÉ A COPA

Os croatas tiveram vida tranquila nas eliminatórias. Foram líderes do Grupo H, com 23 pontos conquistados e apenas uma derrota. Com isso, conquistaram o direito de jogar a Copa de forma direta, sem a necessidade de repescagem.

PRINCIPAL DESTAQUE

A Croácia tem uma seleção interessante, com bons nomes, mas sem dúvidas o principal é Luka Modric. O volante de 37 anos é uma das referências da posição, sendo eleito o melhor jogador de 2018. Pode ter uma idade avançada e deve ser sua última Copa, mas é inegável que ele é como vinho: quanto mais envelhece, melhor fica.

Luka Modric é um dos líderes do Real Madrid e acabou de ser campeão da Liga dos Campeões Crédito: Reprodução

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS