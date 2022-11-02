Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #20: Irã

Seleção do Irã sempre dá trabalho em Copas, apesar de ser coadjuvante Crédito: AFC/Twitter

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção do Irã.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador Carlos Queiroz retornou ao comando da equipe e manteve o esquema tático utilizado em 2018: o 4-1-4-1.

Provável escalação do Irã na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A equipe iraniana tem uma identidade bem clara. É uma equipe que preza primeiramente pela segurança defensiva, depois o resto. Carlos Queiroz escala sua equipe em um 4-1-4-1 e prefere marcar em um bloco médio/baixo. Se o adversário ataca muito pelos lados, os pontas do time baixam e formam a famosa linha de 6, tão marcante nos jogos da Copa de 2018.

No ataque, exploram o espaço nas costas da linha de defesa adversária, gerados pela linha baixa do time na hora da marcação. Utilizam bastante o jogo de costas do centroavante Taremi, para segurar a bola e esperar a equipe chegar.

CAMPANHA ATÉ A COPA

Na primeira fase das Eliminatórias Asiáticas, o Irã foi líder do Grupo C, com 18 pontos em 8 jogos. Na segunda fase, ficou no Grupo A e foi novamente líder, dessa vez com 25 pontos em 10 jogos.

PRINCIPAL DESTAQUE

Mehdi Taremi é o nome mais conhecido e talentoso da equipe iraniana. O atacante de 30 anos atua na Europa desde 2019, e atualmente está no Porto, onde é titular e um dos artilheiros da equipe.

Taremi é a esperança de gol do Irã na equipe Crédito: Instagram/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS