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Rumo ao Catar

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #20: Irã

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

02 nov 2022 às 02:00

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 02:00

Seleção do Irã sempre dá trabalho em Copas, apesar de ser coadjuvante
Seleção do Irã sempre dá trabalho em Copas, apesar de ser coadjuvante Crédito: AFC/Twitter
A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção do Irã.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador Carlos Queiroz retornou ao comando da equipe e manteve o esquema tático utilizado em 2018: o 4-1-4-1.
Provável escalação do Irã na Copa do Mundo
Provável escalação do Irã na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A equipe iraniana tem uma identidade bem clara. É uma equipe que preza primeiramente pela segurança defensiva, depois o resto. Carlos Queiroz escala sua equipe em um 4-1-4-1 e prefere marcar em um bloco médio/baixo. Se o adversário ataca muito pelos lados, os pontas do time baixam e formam a famosa linha de 6, tão marcante nos jogos da Copa de 2018.
No ataque, exploram o espaço nas costas da linha de defesa adversária, gerados pela linha baixa do time na hora da marcação.  Utilizam bastante o jogo de costas do centroavante Taremi, para segurar a bola e esperar a equipe chegar.

CAMPANHA ATÉ A COPA 

Na primeira fase das Eliminatórias Asiáticas, o Irã foi líder do Grupo C, com 18 pontos em 8 jogos. Na segunda fase, ficou no Grupo A e foi novamente líder, dessa vez com 25 pontos em 10 jogos. 

PRINCIPAL DESTAQUE

Mehdi Taremi é o nome mais conhecido e talentoso da equipe iraniana. O atacante de 30 anos atua na Europa desde 2019, e atualmente está no Porto, onde é titular e um dos artilheiros da equipe.
Taremi é a esperança de gol do Irã na equipe
Taremi é a esperança de gol do Irã na equipe Crédito: Instagram/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

O Irã nunca avançou para a fase mata-mata de nenhuma Copa em que participou, mas a sua participação mais interessante foi na última Copa, em 2018, quando ficou com 4 pontos no Grupo B, que tinha Portugal e Espanha. 

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