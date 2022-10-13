Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #14: Espanha

Seleção Espanhola de Futebol Crédito: Reprodução / Instagram

A Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. Nessa edição, iremos conhecer a ‘La Furia’, a Seleção da Espanha.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A seleção espanhola é comandada desde 2018 pelo conhecido Luís Enrique, que teve anos de sucesso no Barcelona. Com a Espanha, ele costuma utilizar o sistema 4-3-3 para a organização de seus jogadores. Nas Eliminatórias Europeias e na recente disputa da Liga das Nações, a Espanha se aproveitou desse modelo de jogo para alcançar êxito em suas partidas.

Provável escalação da Espanha na Copa do Catar Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

A campeã do Mundial de 2010 tem um modelo de jogo rápido e objetivo, mas peca na finalização final. Apesar de ser um time veloz e com a tradicional troca de passes rápidos que envolvem os adversários, a Espanha de 2022 não tem o mesmo poderio ao concluir suas jogadas, como tinha no período de 2010 a 2014, por exemplo.

Jogando com seleções de baixo calibre, os espanhóis jogam com mais tranquilidade, mas ao enfrentar elencos mais fortes, que batem de frente, sofrem para encontrar espaços no campo. Além disso, falhas na defesa são corriqueiras e assustam os espanhóis, que muitas vezes não conseguem se organizar e apenas assistem à finalização adversária.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

Nas Eliminatórias da Uefa, a Espanha liderou o Grupo B, jogando contra a Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo. Em oito partidas, conquistou 6 vitórias, além de 1 empate e 1 derrota, chegando aos 19 pontos. Acumulou 15 gols e sofreu apenas 5. O desafio das Eliminatórias foi fraco se comparado ao desafio esperado no Grupo E na disputa do Mundial do Catar, onde jogará contra Costa Rica, Alemanha e Japão.

O esperado é que a briga neste grupo seja contra os alemães, para ver quem irá liderar o grupo na disputa pela vaga das oitavas de final.

PRINCIPAL DESTAQUE

Como citado anteriormente, diferente das últimas três copas, o atual elenco da Espanha não conta com um poderio tão grande, mas sim, com jogadores que se destacam em seus clubes, porém, pecam com a seleção.

Para o destaque desta edição, escolhemos Álvaro Morata como quem pode surpreender nesta Copa. O camisa 7 da Espanha é o nome que figura na frente da linha de ataque, e é a esperança de gols para a Fúria. Apesar disto, o atacante do Atlético de Madrid falha em jogadas dadas como fáceis, mesmo assim, é o responsável por finalizar as jogadas e garantir os gols de sua seleção.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO

A Espanha esteve em 15 edições de Copa do Mundo. Quando sediou a competição, em 1982, chegou até a segunda fase.

Sem sombra de dúvidas, sua melhor participação foi em 2010, na Copa da África do Sul, em 7 partidas disputadas, perdeu apenas 1 vez, e conquistou 6 vitórias, a mais importante contra a Holanda, quando Andrés Iniesta aplicou fez o gol de glória na prorrogação e ergueu sua única taça da competição mundial.