Raio-x das seleções que vão disputar a Copa do Mundo do Catar #16: França

Seleção Francesa é uma das favoritas para o título no Catar Crédito: Divulgação

Copa do Mundo do Catar está cada vez mais próxima. Com isso, escalação e formação, estilo de jogo, campanha até a Copa, principal destaque e melhor participação em copas. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção da França, 'Les Bleus'. está cada vez mais próxima. Com isso, A Gazeta decidiu fazer uma breve análise de todas a seleções que estarão no Mundial que começa em 20 de novembro. A série aborda tópicos como. Nessa edição, iremos conhecer a Seleção da França, ''.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

A atual campeã do mundo chega com um elenco renovado para este Mundial. Os franceses contam com jogadores experientes, assim como contam com jovens promessas no diversificado time. Para 2022, perdeu peças importantes por conta de lesões, e para o Catar, de acordo com as últimas partidas, deve ir com a seguinte escalação:

Provável elenco titular da França no Catar Crédito: buildlineup.com

ESTILO DE JOGO

A França conta com jogadores rápidos, de alta qualidade técnica e que aplicam precisão nas jogadas. Sempre explorando bem os espaços deixados pelo adversário, consegue construir bem suas jogadas desde seu campo de defesa. Com passes rápidos e uma ótima triangulação, os franceses possuem qualidade técnica para concluir jogadas com eficácia em ambos os lados do campo e também em jogadas aéreas. É uma seleção que pode ir além das expectativas acima de seu elenco atual. Em seu grupo na Copa, enfrentará Austrália Dinamarca e Tunísia. Sem dúvidas é o melhor elenco do Grupo D, mas assim como na Liga das Nações, deve tropeçar contra os dinamarqueses, que também estão bem estruturados para esta Copa.

CAMPANHA NAS ELIMINATÓRIAS

A campanha nas Eliminatórias da UEFA ficou abaixo do esperado. Em 8 jogos, conquistou 5 vitórias e 3 empates, apesar de liderar o Grupo D e não ter perdido, pecou em partidas que poderia passar com mais facilidade. Duelou contra a Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão, seleções que estão bem abaixo do poderio francês. O desempenho nas eliminatórias e na Liga das Nações, onde não se classificou para a disputa das semifinais, ligou o alerta para o treinador Didier Deschamps, que precisa fazer correções em seu elenco, para que o desempenho na Copa seja mais objetivo. Em 2022, a França fez 8 jogos, teve 3 vitórias, 2 empates e amargou 3 derrotas, um aproveitamento de apenas 45,8%.

PRINCIPAL DESTAQUE

Quem ocupa o espaço de destaque nesta seleção é Karim Benzema. Dono da Bola de Ouro de 2022, em alta no Real Madrid e de volta à equipe nacional, o francês está em ótimo momento. Após quase seis anos fora da seleção, ele voltou a jogar pela França em junho de 2021, na Eurocopa, onde marcou quatro gols. Meses depois, faturou a Liga das Nações 2021/22 também deixando gols importantes. Com sua seleção, Benzema tem 97 jogos e 37 gols.

E o homem já cravou. Seu objetivo maior é conquistar a Copa do Mundo, e fará de tudo para alcançar o feito no Catar. "Como sempre digo, tenho ambição. Nunca ganhei a Copa do Mundo com a França. Coisas como essa ainda me falta cumprir. É um objetivo. Tenho muita ambição e confiança em mim mesmo. Ir à Copa, fazer todo o possível para ganhá-la é o meu objetivo agora mesmo", disse o francês após ser premiado com a Bola de Ouro, da revista France Football.

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPA DO MUNDO

A França é uma seleção com tradição em Copas. Das 21 edições realizadas, esteve em 15 oportunidades. Dona de duas taças, em 1998 e em 2018, seu melhor desempenho foi justamente na Copa realizada em sua casa, onde fez 7 jogos, teve 6 vitórias e 1 empate. Por lá, marcou 15 gols e sofreu apenas dois. Na última Copa, na Rússia, também acumulou 6 vitórias e 1 empate, mas marcou 14 gols e sofreu 6.