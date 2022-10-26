Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #18: Holanda

Seleção da Holanda volta a Copa do Mundo após fica de fora em 2018 Crédito: Instagram/Divulgação

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Holanda.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

Louis Van Gaal voltou ao comando da Laranja Mecânica. Seu esquema preferido é o 3-5-2, que pode variar entre duas opções: com dois volantes e um meia mais ofensivo, ou com um volante e dois meio-campistas.

Provável escalação da Holanda na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A Holanda sempre teve uma escola de futebol muito marcante e bem definida. Na saída de bola, a equipe se comporta de forma "assimétrica". Enquanto Dumfries é um ala direito muito ofensivo, Blind é mais construtor, o que altera a forma de jogar dependendo do lado da jogada. Preferem construir de pé em pé, com paciência, mas não tem vergonha de usar a bola longa, principalmente para inverter a jogada utilizando o ala do lado oposto.

Na defesa, a Holanda se defende com linha de 5. Por não ter pontas no esquema, acaba dando espaços para dobras adversárias nas laterais. A lentidão de Blind pela esquerda pode ser um ponto de fragilidade da equipe também. Não é uma equipe muito sólida defensivamente, mas pode encantar em algumas jogadas ofensivas. Fiquem de olho.

CAMPANHA ATÉ A COPA

Os holandeses tiveram vida tranquila nas eliminatórias europeias. Conquistaram a classificação direta após ficar em primeiro lugar o Grupo G, marcando 23 pontos em 10 jogos e sofrendo apenas 1 derrota.

PRINCIPAL DESTAQUE

É uma seleção com bons nomes, mas o melhor deles é Virgil Van Djik. O zagueiro do Liverpool vem sendo um dos principais defensores do planeta desde 2018. Extremamente técnico com a bola no pé e muito consciente no posicionamento.

Van Dijk tem em seu currículo títulos da Liga dos Campeões e da Premier League Crédito: Instagram/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS