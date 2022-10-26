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Rumo ao Catar

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #18: Holanda

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar

Publicado em 26 de Outubro de 2022 às 16:49

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

26 out 2022 às 16:49
Seleção da Holanda volta a Copa do Mundo após fica de fora em 2018
Seleção da Holanda volta a Copa do Mundo após fica de fora em 2018 Crédito: Instagram/Divulgação
A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Holanda.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

Louis Van Gaal voltou ao comando da Laranja Mecânica. Seu esquema preferido é o 3-5-2, que pode variar entre duas opções: com dois volantes e um meia mais ofensivo, ou com um volante e dois meio-campistas. 
Provável escalação da Holanda na Copa do Mundo
Provável escalação da Holanda na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

A Holanda sempre teve uma escola de futebol muito marcante e bem definida. Na saída de bola, a equipe se comporta de forma "assimétrica". Enquanto Dumfries é um ala direito muito ofensivo, Blind é mais construtor, o que altera a forma de jogar dependendo do lado da jogada. Preferem construir de pé em pé, com paciência, mas não tem vergonha de usar a bola longa, principalmente para inverter a jogada utilizando o ala do lado oposto.
Na defesa, a Holanda se defende com linha de 5. Por não ter pontas no esquema, acaba dando espaços para dobras adversárias nas laterais. A lentidão de Blind pela esquerda pode ser um ponto de fragilidade da equipe também. Não é uma equipe muito sólida defensivamente, mas pode encantar em algumas jogadas ofensivas. Fiquem de olho.

CAMPANHA ATÉ A COPA 

Os holandeses tiveram vida tranquila nas eliminatórias europeias. Conquistaram a classificação direta após ficar em primeiro lugar o Grupo G, marcando 23 pontos em 10 jogos e sofrendo apenas 1 derrota.

PRINCIPAL DESTAQUE

É uma seleção com bons nomes, mas o melhor deles é Virgil Van Djik. O zagueiro do Liverpool vem sendo um dos principais defensores do planeta desde 2018. Extremamente técnico com a bola no pé e muito consciente no posicionamento. 
Van Dijk tem em seu currículo títulos da Liga dos Campeões e da Premier League
Van Dijk tem em seu currículo títulos da Liga dos Campeões e da Premier League Crédito: Instagram/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

A Holanda já bateu na trave duas vezes em Copas do Mundo, mas sem dúvidas a participação mais marcante foi em 1974. Naquela edição, o chamado "Carrossel Holandês" encantou o planeta terra com sua forma diferente de jogar. Chegaram até a final liderados por Johan Cruyff, mas perderam o título para a Alemanha Ocidental por 2 a 1. 

LEIA MAIS SOBRE O RAIO-X DE SELEÇÕES

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