Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #15: EUA

Seleção norte americana possui nomes de destaque no futebol europeu Crédito: Instagram/reprodução

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção dos Estados Unidos

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador Gregg Berhalter costuma escalar sua equipe no 4-3-3, variando apenas para um 4-2-3-1, quando prefere utilizar um meia-atacante mais avançado.

Provável escalação dos Estados Unidos na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

Os Estados Unidos sabem que tem atacantes rápidos e talentosos. Por isso, exploram muito bem essa característica, para atacar com rapidez e habilidade. Sabem usar bem os lados do campo, tanto com toques curtos como passes longos explorando as costas da defesa.

Na defesa, os problemas são maiores. O time sofre muito com jogadas de velocidade dos adversários, principalmente pelos lados. Isso se deve pelas características dos pontas, que não costumam ajudar muito na marcação, sobrecarregando a linha de 3 do meio de campo.

CAMPANHA ATÉ A COPA

A seleção norte-americana se classificou para a Copa do Mundo do Catar após ficar em terceiro lugar nas eliminatórias da CONCACAF. A campanha foi boa, mas irregular, tendo quase ido para a repescagem. Em 14 jogos, foram 7 vitórias e 25 pontos conquistados.

PRINCIPAL DESTAQUE

O principal jogador dos Estados Unidos é sem dúvidas Christian Pulisic. O atacante do Chelsea foi importante na conquista da Liga dos Campeões em 2021, e já é um jogador consolidado no futebol europeu. Com sobras é o jogador mais talentoso da seleção.

Pulisic foi campeão da Liga dos Campeões em 2021 pelo Chelsea Crédito: Instagram/reprodução

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS