Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #15: EUA

A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção dos Estados Unidos.
ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO
O treinador Gregg Berhalter costuma escalar sua equipe no 4-3-3, variando apenas para um 4-2-3-1, quando prefere utilizar um meia-atacante mais avançado.
ESTILO DE JOGO
Os Estados Unidos sabem que tem atacantes rápidos e talentosos. Por isso, exploram muito bem essa característica, para atacar com rapidez e habilidade. Sabem usar bem os lados do campo, tanto com toques curtos como passes longos explorando as costas da defesa.
Na defesa, os problemas são maiores. O time sofre muito com jogadas de velocidade dos adversários, principalmente pelos lados. Isso se deve pelas características dos pontas, que não costumam ajudar muito na marcação, sobrecarregando a linha de 3 do meio de campo.
CAMPANHA ATÉ A COPA
A seleção norte-americana se classificou para a Copa do Mundo do Catar após ficar em terceiro lugar nas eliminatórias da CONCACAF. A campanha foi boa, mas irregular, tendo quase ido para a repescagem. Em 14 jogos, foram 7 vitórias e 25 pontos conquistados.
PRINCIPAL DESTAQUE
O principal jogador dos Estados Unidos é sem dúvidas Christian Pulisic. O atacante do Chelsea foi importante na conquista da Liga dos Campeões em 2021, e já é um jogador consolidado no futebol europeu. Com sobras é o jogador mais talentoso da seleção.
MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS
A Copa do Mundo de 2006 foi apenas a segunda participação do Equador na competição, e já representou sua melhor campanha. Ficou em 2° lugar do Grupo A, se classificando para as oitavas de final. No mata-mata, caiu para a Inglaterra após a derrota por 1 a 0.