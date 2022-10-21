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Rumo ao Catar

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #15: EUA

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

21 out 2022 às 16:03

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 16:03

Seleção norte americana possui nomes de destaque no futebol europeu
Seleção norte americana possui nomes de destaque no futebol europeu Crédito: Instagram/reprodução
A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, que serão publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção dos Estados Unidos.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O treinador Gregg Berhalter costuma escalar sua equipe no 4-3-3, variando apenas para um 4-2-3-1, quando prefere utilizar um meia-atacante mais avançado.
Provável escalação dos Estados Unidos na Copa do Mundo
Provável escalação dos Estados Unidos na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

Os Estados Unidos sabem que tem atacantes rápidos e talentosos. Por isso, exploram muito bem essa característica, para atacar com rapidez e habilidade. Sabem usar bem os lados do campo, tanto com toques curtos como passes longos explorando as costas da defesa.
Na defesa, os problemas são maiores. O time sofre muito com jogadas de velocidade dos adversários, principalmente pelos lados. Isso se deve pelas características dos pontas, que não costumam ajudar muito na marcação, sobrecarregando a linha de 3 do meio de campo.

CAMPANHA ATÉ A COPA 

A seleção norte-americana se classificou para a Copa do Mundo do Catar após ficar em terceiro lugar nas eliminatórias da CONCACAF. A campanha foi boa, mas irregular, tendo quase ido para a repescagem. Em 14 jogos, foram 7 vitórias e 25 pontos conquistados.

PRINCIPAL DESTAQUE

O principal jogador dos Estados Unidos é sem dúvidas Christian Pulisic. O atacante do Chelsea foi importante na conquista da Liga dos Campeões em 2021, e já é um jogador consolidado no futebol europeu. Com sobras é o jogador mais talentoso da seleção.
Pulisic foi campeão da Liga dos Campeões em 2021 pelo Chelsea
Pulisic foi campeão da Liga dos Campeões em 2021 pelo Chelsea Crédito: Instagram/reprodução

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

A Copa do Mundo de 2006 foi apenas a segunda participação do Equador na competição, e já representou sua melhor campanha. Ficou em 2° lugar do Grupo A, se classificando para as oitavas de final. No mata-mata, caiu para a Inglaterra após a derrota por 1 a 0.

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