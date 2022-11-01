Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #19: Inglaterra

Seleção da Inglaterra chega contestada na Copa, apesar da boa campanha na Euro 2020 Crédito: England Football Team/Divulgação

Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar . Serão 32 capítulos desta série, publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.

Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Inglaterra

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O técnico Gareth Southgate costuma variar as escalações em seu trabalho à frente da seleção. Ele gosta de usar o esquema 3-4-3, mas pode mudar para o 4-2-3-1, dependendo da situação.

Prováveis escalações da Inglaterra na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

O "English Team" é um time bastante camaleão. Tem uma grande capacidade de se moldar ao adversário, dependendo de quais peças estão em campo. Com a bola, tem capacidade de explorar bastante a velocidade dos seus pontas — Sterling, Saka e Phoden —, que atacam o espaço gerado pelas movimentações de Harry Kane.

Sem a bola, é um time de muita imposição física e que se sente mais confortável de jogar em bloco baixo. Mas sabe o momento certo de subir a pressão. Quando joga com linha de 5, prefere atacar pelos lados e defende melhor a largura. Com linha de 4 na defesa, preza por tocar mais a bola e colocar mais jogadores no ataque.

CAMPANHA ATÉ A COPA

Quarta colocada na Copa de 2018, na Rússia, a seleção inglesa chegou até o Catar após uma eliminatória tranquila na Europa. Foi líder do Grupo I, com 26 pontos em 10 partidas, terminando a competição de maneira invicta. Com o primeiro lugar da chave, conquistou a vaga no Mundial de forma direta, sem necessidade de repescagem.

PRINCIPAL DESTAQUE

A geração tem bons nomes, mas sem dúvidas o melhor deles é Harry Kane. O atacante de 29 anos é um dos grandes jogadores da Europa, atuando em grande nível há muitos anos. É um jogador de muito refino técnico e excelente capacidade de finalização. Com 6 gols, foi o artilheiro da última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, e tem potencial para repetir o feito no Catar.

Harry Kane é a grande aposta da Inglaterra para a Copa do Mundo Crédito: England Football Team/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS