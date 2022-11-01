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Rumo ao Catar

Raio-x das seleções que vão disputar Copa do Mundo do Catar #19: Inglaterra

A Copa do Mundo de 2022 está chegando, então decidimos fazer uma pequena análise das 32 equipes que estarão no Catar
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

01 nov 2022 às 18:06

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 18:06

Seleção da Inglaterra chega contestada na Copa, apesar da boa campanha na Euro 2020
Seleção da Inglaterra chega contestada na Copa, apesar da boa campanha na Euro 2020 Crédito: England Football Team/Divulgação
A Copa do Mundo de 2022 está próxima. A ansiedade para acompanhar a maior competição do mundo aumenta a cada dia. Com isso, decidimos fazer uma breve análise de todas as seleções que estarão no Mundial do Catar. Serão 32 capítulos desta série, publicados toda semana até o início da competição, no dia 20 de novembro.
Para que haja um padrão nas análises ao longo da série, definimos alguns tópicos que iremos abordar em cada equipe: Escalação e Formação, Estilo de Jogo, Campanha até a Copa, Principal Destaque e Melhor Participação em Copas. Hoje, iremos analisar a seleção da Inglaterra.

ESCALAÇÃO E FORMAÇÃO

O técnico Gareth Southgate costuma variar as escalações em seu trabalho à frente da seleção. Ele gosta de usar o esquema 3-4-3, mas pode mudar para o 4-2-3-1, dependendo da situação.
Prováveis escalações da Inglaterra na Copa do Mundo
Prováveis escalações da Inglaterra na Copa do Mundo Crédito: Buildlineup

ESTILO DE JOGO

O "English Team" é um time bastante camaleão. Tem uma grande capacidade de se moldar ao adversário, dependendo de quais peças estão em campo. Com a bola, tem capacidade de explorar bastante a velocidade dos seus pontas — Sterling, Saka e Phoden —, que atacam o espaço gerado pelas movimentações de Harry Kane. 
Sem a bola, é um time de muita imposição física e que se sente mais confortável de jogar em bloco baixo. Mas sabe o momento certo de subir a pressão. Quando joga com linha de 5, prefere atacar pelos lados e defende melhor a largura. Com linha de 4 na defesa, preza por tocar mais a bola e colocar mais jogadores no ataque.

CAMPANHA ATÉ A COPA 

Quarta colocada na Copa de 2018, na Rússia, a seleção inglesa chegou até o Catar após uma eliminatória tranquila na Europa. Foi líder do Grupo I, com 26 pontos em 10 partidas, terminando a competição de maneira invicta. Com o primeiro lugar da chave, conquistou a vaga no Mundial de forma direta, sem necessidade de repescagem. 

PRINCIPAL DESTAQUE

A geração tem bons nomes, mas sem dúvidas o melhor deles é Harry Kane. O atacante de 29 anos é um dos grandes jogadores da Europa, atuando em grande nível há muitos anos. É um jogador de muito refino técnico e excelente capacidade de finalização. Com 6 gols, foi o artilheiro da última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia, e tem potencial para repetir o feito no Catar.
Harry Kane é a grande aposta da Inglaterra para a Copa do Mundo
Harry Kane é a grande aposta da Inglaterra para a Copa do Mundo Crédito: England Football Team/Divulgação

MELHOR PARTICIPAÇÃO EM COPAS

A melhor participação da Inglaterra na Copa do Mundo foi na edição de 1966, sediada no país. Os ingleses conquistaram o título em casa, diante da torcida, vencendo a Alemanha na final por 4 a 2, em Wembley.

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