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Filipe Souza

Brasil enfrenta Camarões com time reserva, mas Tite tem três dúvidas

Técnico vai poupar elenco para o jogo das oitavas de final

Públicado em 

30 nov 2022 às 13:04
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Tite concedeu entrevista coletiva na manhã deste domingo (27), no Centro de Mídia, em Doha
Tite, treinador da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Jubini
Está confirmado. O Brasil vai enfrentar a seleção de Camarões com o time reserva na tarde desta sexta-feira (02), porém o técnico Tite ainda tem três dúvidas para escalar a equipe. Confira a escalação na imagem abaixo.
Brasil jogará com elenco reserva na última rodada da fase de grupos
Brasil jogará com elenco reserva na última rodada da fase de grupos Crédito: Divulgação / CBF
A defesa está definida com Ederson no gol, Daneil Alves na lateral-direita, Militão e Bremer na zaga, e Alex Telles na lateral-esquerda. No meio, Fabinho já está garantido, mas seu companheiro pode ser Bruno Guimarães ou Fred.
No ataque, Tite já definiu Antony e Gabriel Martinelli nas pontas. Mas ainda precisa escolher entre Pedro e Gabriel Jesus, e entre Rodrygo e Éverton Ribeiro.
A Seleção volta ao Lusail Stadium às 16 horas de sexta-feira (02) para enfrentar Camarões. Se confirmar a primeira colocação do Grupo G já joga pelas oitavas de final na segunda-feira (04) no 974 Stadium provavelmente contra Uruguai ou Gana.

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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