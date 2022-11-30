Brasil enfrenta Camarões com time reserva, mas Tite tem três dúvidas

Tite, treinador da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Jubini

Está confirmado. O Brasil vai enfrentar a seleção de Camarões com o time reserva na tarde desta sexta-feira (02), porém o técnico Tite ainda tem três dúvidas para escalar a equipe. Confira a escalação na imagem abaixo.

Brasil jogará com elenco reserva na última rodada da fase de grupos Crédito: Divulgação / CBF

A defesa está definida com Ederson no gol, Daneil Alves na lateral-direita, Militão e Bremer na zaga, e Alex Telles na lateral-esquerda. No meio, Fabinho já está garantido, mas seu companheiro pode ser Bruno Guimarães ou Fred.

No ataque, Tite já definiu Antony e Gabriel Martinelli nas pontas. Mas ainda precisa escolher entre Pedro e Gabriel Jesus, e entre Rodrygo e Éverton Ribeiro.