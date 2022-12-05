Neymar marca, mas não cumpre promessa feita a Jair Bolsonaro

DOHA, CATAR - Ao marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo do Catar, depois de ter ficado 10 dias em tratamento de uma entorse no tornozelo direito, Neymar comemorou muito, mas não cumpriu a promessa feita anteriormente ao presidente Jair Bolsonaro. Durante a campanha eleitoral, o camisa 10 da Seleção Brasileira havia prometido dedicar ao mandatário seu primeiro gol no Mundial.
Ao fazer o segundo gol da Seleção sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), Neymar fez careta, comemorou com os companheiros e, depois, foi às arquibancadas abraçar Alex Telles, que sofreu uma lesão no joelho direito e está fora da Copa.
Durante a polarizada campanha presidencial, Neymar prometeu formar com os dedos o número 22, código de Bolsonaro nas urnas, em comemoração ao seu primeiro gol no país árabe.
Em uma live no dia 22 de outubro, da qual Neymar participava de Paris (FRA), o então candidato Jair Bolsonaro disse que queria muito que o atacante fizesse um "Ihuuu" na Copa, uma expressão usada pelo político.
O camisa 10 afirmou que se motivou a apoiar Bolsonaro publicamente na disputa eleitoral porque os "valores que o presidente representa são parecidos" aos seus e aos de sua família. O presidente, porém, acabou derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições e deixará o poder no próximo dia 31.
Com informações da AFP