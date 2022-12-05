Pelé agradece homenagem da Seleção após goleada: 'Fizeram feliz o meu dia'

SÃO PAULO, SP - O Brasil venceu com tranquilidade a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira (5) e, após o apito final, os jogadores da Seleção estenderam uma faixa em apoio a Pelé ainda no gramado do estádio 974. O Rei do futebol também foi homenageado aos 10 minutos do duelo contra os coreanos pela torcida.
Depois de ver a homenagem, Pelé, por intermédio de familiares, enviou a seguinte mensagem: "Uma mistura de alívio e felicidade. Fizeram muito feliz o meu dia".
Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein recebendo tratamento paliativo para câncer e declarou, nesta segunda, que assistiria o jogo de hoje no hospital, em São Paulo.
Agora, o Brasil joga as quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia na próxima sexta (9), às 12h de Brasília, no estádio Cidade da Educação.