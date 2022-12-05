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Rei do futebol

Pelé agradece homenagem da Seleção após goleada: 'Fizeram feliz o meu dia'

Jogadores levaram faixa para o gramado com o nome e imagem do Rei, que está internado; já torcedores ergueram bandeirão durante a partida

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 19:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 19:22
Jogadores da Seleção Brasileira com faixa em homenagem a Pelé, após a vitória sobre a Coreia do Sul, pela Copa do Mundo do Catar
Jogadores da Seleção Brasileira com faixa em homenagem a Pelé, após a vitória sobre a Coreia do Sul Crédito: Fifa/Divulgação
SÃO PAULO, SP - O Brasil venceu com tranquilidade a Coreia do Sul por 4 a 1, nesta segunda-feira (5) e, após o apito final, os jogadores da Seleção estenderam uma faixa em apoio a Pelé ainda no gramado do estádio 974. O Rei do futebol também foi homenageado aos 10 minutos do duelo contra os coreanos pela torcida.
Depois de ver a homenagem, Pelé, por intermédio de familiares, enviou a seguinte mensagem: "Uma mistura de alívio e felicidade. Fizeram muito feliz o meu dia". 

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Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein recebendo tratamento paliativo para câncer e declarou, nesta segunda, que assistiria o jogo de hoje no hospital, em São Paulo.
Agora, o Brasil joga as quartas de final da Copa do Mundo contra a Croácia na próxima sexta (9), às 12h de Brasília, no estádio Cidade da Educação.

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