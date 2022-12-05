Neymar fala de sofrimento com lesão e dedica vitória do Brasil a Pelé

DOHA, CATAR - Após um primeiro tempo avassalador, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 e passou para as quartas de final da Copa do Mundo no Catar . Depois da vitória, jogadores estenderam uma faixa em homenagem a Pelé , para quem Neymar dedicou a vitória.

"É difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo as melhores coisas para ele. Que ele fique bem de saúde o mais rápido possível, e que possa se confortar hoje (segunda-feira) com a vitória e essa faixa no final", comentou o camisa 10.

Neymar comemora após fazer o segundo gol do Brasil sobrea Coreia do Sul Crédito: Vitor Jubini

Neymar atingiu marcas importantes. Fez seu sétimo gol em Mundiais e se tornou o terceiro brasileiro a conseguir fazer gols em três Copas, igualando Pelé e Ronaldo. "Alcancei coisas que eu jamais imaginaria e estou muito contente", disse o atacante.

Depois de ficar ausente dos jogos contra Suíça e Camarões, o jogador falou do susto com a lesão logo na estreia da Copa, diante da Sérvia. "Vinha muito bem, de uma temporada muito boa. E sofrer uma lesão como a que eu sofri foi muito duro. Passei a noite chorando muito, meus familiares sabem. Mas deu tudo certo. Valeu a pena o esforço de ter ficado até 5h, 6h da manhã tratando com o fisioterapeuta. Todo sofrimento é valido para a gente coroar uma coisa tão bonita que vai acontecer", afirmou.