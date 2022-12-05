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Seleção Brasileira

Neymar fala de sofrimento com lesão e dedica vitória do Brasil a Pelé

Ao balançar as redes contra a Coreia, camisa 10 igualou Pelé e Ronaldo e se tornou o terceiro brasileiro a fazer gols em três Copas do Mundo

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 19:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 19:14
DOHA, CATAR - Após um primeiro tempo avassalador, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 4 a 1 e passou para as quartas de final da Copa do Mundo no Catar. Depois da vitória, jogadores estenderam uma faixa em homenagem a Pelé, para quem Neymar dedicou a vitória.
"É difícil falar sobre o momento que o Pelé está passando, mas eu desejo as melhores coisas para ele. Que ele fique bem de saúde o mais rápido possível, e que possa se confortar hoje (segunda-feira) com a vitória e essa faixa no final", comentou o camisa 10.
Richarlison marcou um gol na partida contra o Japão na Copa do Mundo do Catar
Neymar comemora após fazer o segundo gol do Brasil sobrea Coreia do Sul Crédito: Vitor Jubini
Neymar atingiu marcas importantes. Fez seu sétimo gol em Mundiais e se tornou o terceiro brasileiro a conseguir fazer gols em três Copas, igualando Pelé e Ronaldo. "Alcancei coisas que eu jamais imaginaria e estou muito contente", disse o atacante.
Depois de ficar ausente dos jogos contra Suíça e Camarões, o jogador falou do susto com a lesão logo na estreia da Copa, diante da Sérvia. "Vinha muito bem, de uma temporada muito boa. E sofrer uma lesão como a que eu sofri foi muito duro. Passei a noite chorando muito, meus familiares sabem. Mas deu tudo certo. Valeu a pena o esforço de ter ficado até 5h, 6h da manhã tratando com o fisioterapeuta. Todo sofrimento é valido para a gente coroar uma coisa tão bonita que vai acontecer", afirmou.
O Brasil enfrenta a Croácia pelas quartas de final, mesma fase em que foi eliminado pela Bélgica, em 2018, na Copa da Rússia, com Neymar em campo. "Chegou a hora de ir mais longe. Temos que ir passo a passo, faltam três. A gente está muito preparado, com a cabeça muito focada para conseguir esse título", completou o jogador do PSG.

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