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Copa do Mundo

Irmã de Cristiano Ronaldo desabafa e pede que jogador deixe seleção

Katia Aveiro não gostou de ver o irmão no banco de reservas de Portugal, contra a Suíça, e pediu para que ele volte para casa

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 15:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 dez 2022 às 15:31
SÃO PAULO - Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, publicou um longo desabafo em suas redes sociais após ver o camisa 7 no banco de reservas de Portugal, na vitória por 6 a 1 contra a Suíça — que os levou a equipe às quartas de final da Copa do Mundo.
Cristiano Ronaldo com a irmã, Katia Aveiro
Cristiano Ronaldo com a irmã, Katia Aveiro Crédito: Instagram / Reprodução
No texto, Katia pede que o atacante de 37 anos deixe a seleção portuguesa e volte para casa. Ela reclama das críticas que o jogador está recebendo em seu próprio país após as más atuações na fase de grupos do Mundial.
A partida contra os suíços marcou a carreira de Cristiano. Foi a primeira vez que o camisa 7 começou um jogo de Copa no banco de reservas.
Além disso, ele viu seu substituto, Gonçalo Ramos, marcar três gols, e dar uma nova dinâmica à seleção portuguesa — que fez sua melhor exibição no Mundial.
O atacante de 37 anos entrou na partida aos 28 minutos do segundo tempo no lugar de João Félix. Ele até chegou a balançar as redes, mas estava impedido no início da jogada e a arbitragem anulou o gol.
Mesmo assim, Cristiano Ronaldo quebrou outro recorde. Ele chegou a 21 partidas disputadas em Mundiais e escreveu seu nome no top 5 dos jogadores que mais atuaram na história do torneio.
O jogador Cristiano Ronaldo (2º/e), de Portugal, no banco de reservas
Cristiano Ronaldo (2º à esquerda) ficou no banco de reservas de Portugal Crédito: NATACHA PISARENKO/AP

Texto publicado pela irmã de CR7

Portugal ganhou. Graças a Deus. Novos talentos brilharam. Maravilhoso. Vamos ganhar isto? Eu Acredito que sim!! No campo Gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar a ganhar... E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu... Porque será??? Ainda bem que Portugal ganhou (já vi Portugal ganhar tantas vezes). E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português. E isto é que o que não está bem, porque continuam a maldizer, continuam a insistir na ofensa e na ingratidão. Triste demais com o que leio e escuto não aqui no Qatar mas no meus país no país dele... Mas triste mesmo.  

Eu queria tanto. Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá, a gente já sofreu que chegue ( eles nunca irão saber o quanto) tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és... Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada, Ronaldo. Eu queria muito... Mas decidas o que decidires estamos contigo. Até à morte. Obrigado".

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