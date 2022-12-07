Irmã de Cristiano Ronaldo desabafa e pede que jogador deixe seleção

Portugal ganhou. Graças a Deus. Novos talentos brilharam. Maravilhoso. Vamos ganhar isto? Eu Acredito que sim!! No campo Gritaram por Ronaldo. Não foi por Portugal estar a ganhar... E não sou eu que digo isto. O mundo assistiu... Porque será??? Ainda bem que Portugal ganhou (já vi Portugal ganhar tantas vezes). E nem isto invalida a pequenez de grande parte do povo português. E isto é que o que não está bem, porque continuam a maldizer, continuam a insistir na ofensa e na ingratidão. Triste demais com o que leio e escuto não aqui no Qatar mas no meus país no país dele... Mas triste mesmo.

Eu queria tanto. Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio, queria tanto que ele não fosse mais para lá, a gente já sofreu que chegue ( eles nunca irão saber o quanto) tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és... Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada, Ronaldo. Eu queria muito... Mas decidas o que decidires estamos contigo. Até à morte. Obrigado".

