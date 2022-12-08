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Nova fórmula

Fifa planeja 12 grupos com quatro seleções cada para Copa-2026

Com aumento no número de participantes, que passará de 32 para 48, formato de disputa do próximo Mundial vai mudar

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 15:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2022 às 15:23
SÃO PAULO - A Fifa tende a manter o formato com quatro seleções por grupo para a Copa-2026, a ser realizada nos Estados Unidos, no México e Canadá, no caso aumentando para 12 grupos. Essa foi a indicação em discussões na cúpula da entidade por conta do sucesso da primeira fase da Copa do Catar 2022. Mas não há uma decisão definitiva tomada e ainda estão na mesa duas outras fórmulas.
Torcida aguarda o início da partida entre as equipes dos Estados Unidos e da Holanda
Torcedor norte-americano: Estados Unidos será uma das sedes da Copa de 2026 Crédito: FRANCISCO SECO/AP
A Copa-2026 terá um incremento no número total de seleções, de 32 para 48. Com isso, há a necessidade de ajuste na fórmula. Inicialmente, o Conselho da Fifa tinha aprovado o formato com três times por grupo, em um total de 16 chaves.
As disputas emocionantes da fase de grupos no Catar, com vagas indefinidas até o último minuto, mudaram o rumo das discussões. Uma reunião recente da Fifa sobre o Mundial-2026 sinalizou pela preferência pelos grupos de quatro times. Os grupos de três equipes ainda têm o problema de incentivar equipes a buscar empates.
Publicamente, até agora, o diretor de desenvolvimento global da Fifa, Arsène Wenger, sinalizou em entrevista que havia três opções de fórmula para a Copa-2026 e que a decisão seria definida em um período de até um ano. As duas outras opções seriam com 16 grupos de três times, ou dois lados com 12 seleções. Mas as discussões têm se encaminhado para os quatro times por grupo.
Um ponto em aberto no debate é quantas equipes seriam classificadas para a fase seguinte de mata-matas. Uma possibilidade é abrir somente 16 vagas, o que limitaria classificados aos primeiros colocados e outros quatro segundos. A segunda alternativa é ter um total de 32 vagas, com uma fase a mais de mata-mata. Neste caso, seriam dois times classificados por grupo, mais oito equipes que ficassem em terceiro lugar.
Há uma definição de que serão 16 sedes espalhadas por EUA, México e Canadá. A primeira fase terá jogos em todos os três países. Mas a tendência é que a terceira fase (oitavas ou quartas a depender do formato) seja jogada só em estádios norte-americanos.
Atualmente, há quatro cidades disputando para serem sede da final: Nova York, Los Angeles, Atlanta e Dallas.
O total de jogos vai depender da decisão sobre o formato final dos jogos de mata-mata. Mas é certo que haverá um aumento das 64 partidas atuais para mais de 80. Com grupos de quatro times, seriam pelo menos 88 partidas.

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