Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Com requintes de crueldade, Neymar sofre 3° trauma em Copas e sai chorando
Copa do Mundo

Com requintes de crueldade, Neymar sofre 3° trauma em Copas e sai chorando

Depois de frustrações em 2014 e em 2018, camisa 10 termina 2022 com mais uma decepção após eliminação diante da Croácia, novamente nas quartas de final

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 15:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 15:51
Neymar, do Brasil, lamenta derrota nos pênaltis para a Croácia ao final da partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar disputada no Estádio Education City em Al-Rayyan, a oeste de Doha, nesta sexta-feira, 9 de dezembro de 2022.
Neymar lamenta derrota nos pênaltis para a Croácia  Crédito: DARKO BANDIC/AP
SÃO PAULO, SP - É o fim de mais um sonho para Neymar. Aos 30 anos, o jogador chegou ao Catar tendo a certeza que essa seria a sua melhor Copa do Mundo da carreira. Depois de frustrações em 2014 e em 2018, ele termina 2022 com mais um trauma após a eliminação diante da Croácia, novamente nas quartas de final, assim como foi contra a Bélgica na Rússia, há quatro anos.
E esse, com requintes de crueldade, terminou em choro antes de deixar o gramado. Ele fez um golaço que parecia ser o da vitória na prorrogação, quando já estava claramente cansado, mas viu sua equipe sofrer o empate nos minutos finais do 2º tempo da prorrogação. A eliminação nos pênaltis veio em seguida e ele nem chegou a cobrar.

Veja Também

Acabou! Torcida do ES vai às lágrimas com eliminação do Brasil na Copa

O gol foi brilhante, mas foi pouco para o que se esperava dele. Pela terceira vez seguida, ficou abaixo de apresentar o desempenho de um jogador que chegou a competir com Messi e Cristiano Ronaldo pela Bola de Ouro. Ele colocava todas as fichas nesse Mundial para chegar nesse patamar, já que, no próximo, aos 34 anos, sua forma física é uma incógnita.
Era também nesse time que ele via os talentos necessários no restante do elenco para dividir a pressão que já o incomodou por tanto tempo que chegou a declarar que não sabia o que ia ser do seu futuro, tamanho peso que sentia por ser o 10 de um país que agora vai completar 24 anos sem ganhar uma Copa.
A aposta para este era que o bom início de temporada europeia o faria brilhar nos gramados de Doha, mas uma lesão logo na estreia já colocou um ponto de interrogação nesses planos. Foram 24 horas de apreensão e choro, mas alívio pelo corte não ser necessário.
Na recuperação física, ele fez o que pôde. Dormiu fazendo tratamento, treinou com um proteção especial para dar mais estabilidade ao tornozelo e jogou mesmo sem estar 100%. Mas em uma Copa marcada pelo desempenho físico, ele só conseguiu brilhar mesmo na hora de bater o pênalti. Quando não teve piedade do goleiro da Coreia do Sul, mas foi muito pouco.

Veja Também

Carrasco do Brasil, goleiro croata jogou basquete e quis ser diplomata

Nitidamente abaixo do seu melhor estado físico por causa da lesão no tornozelo direito que o afastou de duas rodadas, o jogador do PSG foi para o sacrifício, mas não apresentou o que se espera de um atleta que passou a carreira buscando ser o melhor do mundo.
No jogo de hoje, o camisa 10 não esteve no seu auge. Buscou, caiu pelos lados, apareceu no meio, chutou e tentou ir para cima da retranca croata, mas não teve sucesso. No primeiro tempo, acertou duas vezes o alvo, mas as duas sem força suficiente.
No segundo tempo, chegou a ter as bolas que seriam a do jogo, mas desperdiçou. Quando parecia que a bola já não entraria mais, ele driblou o goleiro e fez um golaço. Mas mesmo com o 1 a 0, o time conseguiu tomar um contra-ataque e ver a decisão ir para os pênaltis.
Em 2026, Neymar chegará ao Mundial com uma bagagem pesada de lembranças negativas. Uma lesão grave em 2014 que o tirou da competição, um desempenho que virou meme pelas simulações em 2018 e um 2022 apagado que o deixa longe dos melhores da competição.

Veja Também

Fifa planeja 12 grupos com quatro seleções cada para Copa-2026

Quiz: Teste seus conhecimentos sobre a Copa do Mundo do Catar

Richarlison vai ter nome gravado em Calçada da Fama do Esporte no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados