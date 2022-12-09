  • Croácia chega à 2ª semi seguida sem vencer no tempo normal em mata-mata
Copa do Mundo

Croácia chega à 2ª semi seguida sem vencer no tempo normal em mata-mata

No Mundial da Rússia, em 2018, a Croácia passou das oitavas e das quartas de final nos pênaltis

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 16:06

Agência FolhaPress

SÃO PAULO, SP - A Croácia está na semifinal da Copa do Mundo 2022. Ao bater o Brasil, nesta sexta-feira (9), por 4 a 2 nos pênaltis, depois de 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os europeus conseguiram um feito impressionante: é a segunda vez entre os quatro melhores da Copa sem vencer um jogo mata-mata no tempo normal.
Como a própria Fifa lembrou nas redes sociais, os atuais vice-campeões da Copa acumulam classificações depois de 90 minutos.
Croácia vence o Brasil nos pênaltis e avança para a semifinal da Copa do Catar
Crédito: Divulgação/Fifa
No Mundial da Rússia, em 2018, a Croácia passou das oitavas e das quartas de final nos pênaltis. Na primeira eliminatória, empatou (1 a 1) com a Dinamarca no tempo normal e fez 3 a 2 nas penalidades.
Nas quartas na Rússia, empatou com os anfitriões por 2 a 2 e venceu nos pênaltis por 4 a 2. Na semifinal de 2018, os croatas venceram a Inglaterra por 2 a 1 depois de tempo normal e prorrogação.
Já em 2022, a sina se repete. A Croácia empatou por 1 a 1 com o Japão, arrastou o jogo para os pênaltis e derrotou os asiáticos por 3 a 1. Nas quartas, tiraram o Brasil nas penalidades depois de novo empate em 120 minutos.

LEIA MAIS SOBRE A COPA 2022

Carrasco do Brasil, goleiro croata jogou basquete e quis ser diplomata

Com requintes de crueldade, Neymar sofre 3º trauma em Copas e sai chorando

Capitão três vezes, Thiago Silva vive novo trauma em 'última dança' na Copa

Lesões, falta de alternativa de jogo, afobação: o que derrubou o Brasil

Acabou! Torcida do ES vai às lágrimas com eliminação do Brasil na Copa

