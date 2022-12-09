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Seleção eliminada

Casemiro diz que vitória 'estava na mão' do Brasil e lamenta queda na Copa

Volante não esconde decepção com vacilo nos minutos finais da prorrogação que permitiu o empate da Croácia

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 16:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 16:33
DOHA, CATAR - Decepcionado com a derrota do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, Casemiro lamentou o vacilo ocorrido nos minutos finais. A equipe vencia até os 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, levou o empate por 1 a 1 e perdeu para a Croácia nos pênaltis.
"A gente fica chateado pela forma de que foi. Estava na nossa mão e escapou ali. Difícil. Agora é ter tranquilidade", afirmou o volante à TV Globo. "Todas as derrotas são doloridas, principalmente quando você tem um objetivo, quando tem um trabalho de anos. São quatro anos para este momento. Difícil encontrar palavras, mas é vida que segue, tem que seguir."
Casemiro durante jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia pela Copa do Mundo do Catar
Casemiro durante jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia pela Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O jogador do Manchester United minimizou o fato de a Seleção ter sido eliminada pela quinta vez consecutiva para um europeu. A última vitória sobre um representante do velho continente no mata-mata do Mundial foi na final de 2002, contra a Alemanha.
"Normal. A Europa tem muito mais equipes na competição, você acaba jogando mais contra equipes europeias. A coisa vai se afunilando. Não tem isso de sempre [perder para] equipes europeias. A gente vinha fazendo um grande trabalho, acreditando, com bom ambiente. É coisa do futebol, acontece", disse Casemiro, que não pretende deixar o grupo verde-amarelo.
"Eu tenho 30 anos, cara, 30 anos. Sempre tem uma garotada vindo, mas tenho 30 anos, vivo feliz no clube onde estou. Existe um novo treinador, precisa ver se ele vai me convocar, tenho que ter respeito. Mas é difícil. Não temos que pensar nisso agora. É ter tranquilidade", concluiu.

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