Casemiro diz que vitória 'estava na mão' do Brasil e lamenta queda na Copa

DOHA, CATAR - Decepcionado com a derrota do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo , Casemiro lamentou o vacilo ocorrido nos minutos finais. A equipe vencia até os 12 minutos do segundo tempo da prorrogação, levou o empate por 1 a 1 e perdeu para a Croácia nos pênaltis.

"A gente fica chateado pela forma de que foi. Estava na nossa mão e escapou ali. Difícil. Agora é ter tranquilidade", afirmou o volante à TV Globo. "Todas as derrotas são doloridas, principalmente quando você tem um objetivo, quando tem um trabalho de anos. São quatro anos para este momento. Difícil encontrar palavras, mas é vida que segue, tem que seguir."

Casemiro durante jogo da Seleção Brasileira contra a Croácia pela Copa do Mundo Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O jogador do Manchester United minimizou o fato de a Seleção ter sido eliminada pela quinta vez consecutiva para um europeu. A última vitória sobre um representante do velho continente no mata-mata do Mundial foi na final de 2002, contra a Alemanha.

"Normal. A Europa tem muito mais equipes na competição, você acaba jogando mais contra equipes europeias. A coisa vai se afunilando. Não tem isso de sempre [perder para] equipes europeias. A gente vinha fazendo um grande trabalho, acreditando, com bom ambiente. É coisa do futebol, acontece", disse Casemiro, que não pretende deixar o grupo verde-amarelo.