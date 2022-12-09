'Não fecho a porta para a Seleção, mas não garanto 100% que vou voltar', diz Neymar

"Não fecho as portas para a Seleção mas também não digo 100% que vou voltar. Por isso que eu quero pensar um pouco mais sobre tudo isso", disse o camisa 10 após a eliminação.

Neymar, do Brasil, lamenta derrota nos pênaltis para a Croácia ao final da partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar Crédito: MARTIN MEISSNER/AP

O "tudo isso" engloba todo o ciclo de quatro anos até a próximo Mundial, em 2026, quando Neymar terá 34 anos. "Muita coisa para pensar agora, para raciocinar. Não quero falar nada de cabeça quente", afirmou para os jornalistas na zona mista.

"Eu não sei. Após o jogo, passei muito mal também. É difícil assimilar o que esta acontecendo. Parece um pesadelo. Mas agora é pegar a família, abraçar as pessoas mais próximas, de onde a gente vai tirar conforto. Essa derrota vai doer por muito tempo", ponderou.