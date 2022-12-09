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Copa do Mundo

'Não fecho a porta para a Seleção, mas não garanto 100% que vou voltar', diz Neymar

Camisa 10 compara derrota a pesadelo que "vai doer por muito tempo"

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 18:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 18:36
SÃO PAULO, SP - Faltavam cerca de 3 minutos para o Brasil confirmar a vaga para a semifinal da Copa do Mundo no Catar, com Neymar prestes a sair como o herói do jogo após fazer o gol da vitória parcial, em bela jogada individual. Mas o empate de Petkovic perto do fim levou o confronto contra a Croácia para os pênaltis, nos quais o Brasil foi eliminado.
"Não fecho as portas para a Seleção mas também não digo 100% que vou voltar. Por isso que eu quero pensar um pouco mais sobre tudo isso", disse o camisa 10 após a eliminação.
Neymar, do Brasil, lamenta derrota nos pênaltis para a Croácia ao final da partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar
Neymar, do Brasil, lamenta derrota nos pênaltis para a Croácia ao final da partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar Crédito: MARTIN MEISSNER/AP
O "tudo isso" engloba todo o ciclo de quatro anos até a próximo Mundial, em 2026, quando Neymar terá 34 anos. "Muita coisa para pensar agora, para raciocinar. Não quero falar nada de cabeça quente", afirmou para os jornalistas na zona mista.
"Eu não sei. Após o jogo, passei muito mal também. É difícil assimilar o que esta acontecendo. Parece um pesadelo. Mas agora é pegar a família, abraçar as pessoas mais próximas, de onde a gente vai tirar conforto. Essa derrota vai doer por muito tempo", ponderou.
O gol de Neymar, também na prorrogação, foi o 77º do jogador com a camisa Seleção, igualando marca de Pelé.

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