  • Renato Casagrande homenageia Richarlison após derrota do Brasil
Representou o ES

Renato Casagrande homenageia Richarlison após derrota do Brasil

O atacante capixaba terminou a competição com três gols e foi o artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Catar

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 16:48

Redação de A Gazeta

Fotojornalismo - Copa do Mundo 2022
Richarlison foi às lágrimas após derrota do Brasil para Croácia nos pênaltis Crédito: Vitor Jubini
O sonho do hexa acabou. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo após perder para a Croácia nos pênaltis. No entanto, o saldo da competição foi positiva para o Espírito Santo, que esteve representado por Richarlison, artilheiro da Seleção Brasileira no Mundial do Catar, com 3 gols.
O governador do Estado, Renato Casagrande, enalteceu o papel de Richarlison e agradeceu ao atacante nas redes sociais pelos serviços prestados à Seleção, afirmando que, apesar da derrota nesta Copa, “o melhor ainda está por vir!”. Essa foi a quarta vez que um capixaba disputou uma Copa do Mundo. Antes, o ex-zagueiro Fontana, o ex-goleiro Carlos Germano e o ex-lateral Maxwell também vestiram a amarelinha no Mundial.

