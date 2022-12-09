Richarlison diz ter vontade de entrar em um buraco e não aparecer nunca mais

Richarlison vai às lágrimas após derrota para Croácia. Crédito: Vitor Jubini

DOHA, QATAR - O atacante Richarlison era um dos jogadores mais desolados após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O jogador saiu do vestiário do estádio Cidade da Educação em prantos, desolado pela derrota da seleção para a Croácia, nos pênaltis.

"Vontade de entrar num buraco e não aparecer nunca mais. Sou jogador, mas sou torcedor dentro de campo. A gente criou uma expectativa muito grande, mas infelizmente falhamos", disse Richarlison, entre lágrimas.

"É estranho, parece que não dá nem para acreditar. Vou encontrar o meu pai agora e dar um abraço nele." Richarlison - Atacante do Brasil

Para o jogador do Tottenham, a eliminação no Catar é a maior frustração que já passou na carreira. "(O título) era o objetivo que a gente tinha. Querendo ou não, tínhamos elenco para ser campeões. Mas às vezes o futebol é injusto. Demos a vida em campo."