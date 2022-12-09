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Copa do Mundo

Richarlison diz ter vontade de entrar em um buraco e não aparecer nunca mais

O atacante capixaba era um dos mais desolados após derrota da Seleção: "Não dá nem para acreditar. Vou encontrar o meu pai e dar um abraço nele"

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 18:11

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 18:11
Fotojornalismo - Copa do Mundo 2022
Richarlison vai às lágrimas após derrota para Croácia. Crédito: Vitor Jubini
DOHA, QATAR - O atacante Richarlison era um dos jogadores mais desolados após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O jogador saiu do vestiário do estádio Cidade da Educação em prantos, desolado pela derrota da seleção para a Croácia, nos pênaltis.
"Vontade de entrar num buraco e não aparecer nunca mais. Sou jogador, mas sou torcedor dentro de campo. A gente criou uma expectativa muito grande, mas infelizmente falhamos", disse Richarlison, entre lágrimas.
"É estranho, parece que não dá nem para acreditar. Vou encontrar o meu pai agora e dar um abraço nele."
Richarlison - Atacante do Brasil
Para o jogador do Tottenham, a eliminação no Catar é a maior frustração que já passou na carreira.  "(O título) era o objetivo que a gente tinha. Querendo ou não, tínhamos elenco para ser campeões. Mas às vezes o futebol é injusto. Demos a vida em campo."
Sobre o futuro, Richarlison foi breve. "Tem muitos que não vão voltar mais (à Seleção(, o Dani (Alves) e o Thiago (Silva), provavelmente. Mas tem uma vida pela frente. Chorar agora, mas levantar a cabeça."

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