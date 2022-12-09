Richarlison diz ter vontade de entrar em um buraco e não aparecer nunca mais

DOHA, QATAR - O atacante Richarlison era um dos jogadores mais desolados após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo. O jogador saiu do vestiário do estádio Cidade da Educação em prantos, desolado pela derrota da seleção para a Croácia, nos pênaltis.
"Vontade de entrar num buraco e não aparecer nunca mais. Sou jogador, mas sou torcedor dentro de campo. A gente criou uma expectativa muito grande, mas infelizmente falhamos", disse Richarlison, entre lágrimas.
"É estranho, parece que não dá nem para acreditar. Vou encontrar o meu pai agora e dar um abraço nele."
Para o jogador do Tottenham, a eliminação no Catar é a maior frustração que já passou na carreira. "(O título) era o objetivo que a gente tinha. Querendo ou não, tínhamos elenco para ser campeões. Mas às vezes o futebol é injusto. Demos a vida em campo."
Sobre o futuro, Richarlison foi breve. "Tem muitos que não vão voltar mais (à Seleção(, o Dani (Alves) e o Thiago (Silva), provavelmente. Mas tem uma vida pela frente. Chorar agora, mas levantar a cabeça."