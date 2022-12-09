'Time merecia mais', diz Lula após derrota do Brasil na Copa

"Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir", escreveu no Twitter.

O Brasil se esforçou, Neymar fez um belo gol e o time merecia mais. Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir 🇧🇷

Já o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), ainda não se manifestou nas redes sociais sobre o estado de saúde de Pelé. Bolsonaro também não publicou nada relacionado à Copa do Mundo ou sobre os jogos do Brasil.