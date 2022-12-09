Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • 'Time merecia mais', diz Lula após derrota do Brasil na Copa
Fim do sonho

'Time merecia mais', diz Lula após derrota do Brasil na Copa

Presidente eleito destacou esforço da Seleção e belo gol de Neymar, no jogo contra a Croácia, nesta sexta-feira (9)

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 16:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 16:59
SÃO PAULO - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar, elogiou o gol de Neymar e disse que grupo "merecia mais". A Seleção Brasileira perdeu para a Croácia nos pênaltis após empate em 1 a 1 na prorrogação.
"Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir", escreveu no Twitter.
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, durante coletiva nesta quarta (9)
Lula cumprimentou jogadores e comissão técnica da Seleção Crédito: Fotoarena/Folhapress
No início da competição, Lula convocou a população a usar as cores verde e amarela para torcerem pela Seleção Brasileira. As cores da bandeira e a camiseta da equipe da CBF têm sido usadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) desde 2018.
Lula e o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), acompanharam, comentaram e comemoraram os resultados do Brasil a cada jogo na competição até aqui. A dupla fez publicações no Twitter e assistiu aos jogos mesmo em meio à transição de governo.
Na segunda-feira (5), Lula também gravou um vídeo no qual mandou um abraço e desejou saúde a Pelé, que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebendo tratamento paliativo para câncer.
Já o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), ainda não se manifestou nas redes sociais sobre o estado de saúde de Pelé. Bolsonaro também não publicou nada relacionado à Copa do Mundo ou sobre os jogos do Brasil.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Renato Casagrande homenageia Richarlison após derrota do Brasil

'Vocês dançam, e nós cantamos!', provoca Jornal croata, após eliminação do Brasil

Casemiro diz que vitória 'estava na mão' do Brasil e lamenta queda na Copa

Com requintes de crueldade, Neymar sofre 3º trauma em Copas e sai chorando

Lesões, falta de alternativa de jogo, afobação: o que derrubou o Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Lula Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados