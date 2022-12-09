Richarlison foi às lágrimas após derrota do Brasil para Croácia nos pênaltis Crédito: Vitor Jubini

"Está todo mundo muito triste. A gente estava vibrando, torcendo e com o coração na mão, porque desde o início foi um jogo pesado. Doeu na alma ver o Richarlison chorando. Talvez ele ache que poderia ter feito mais, mas todo o seu esforço não foi o suficiente", disse Audiceia Andrade, tia do jogador, destacando que cerca de 30 amigos e familiares do atacante se reuniram nesta sexta (9) para acompanhar o jogo.

Your browser does not support the audio element. Dói na alma ver ele chorando, diz tia de Richarlison após derrota do Brasil

Richarlison, que terminou a Copa como artilheiro da Seleção com três gols, foi substituído durante o segundo tempo, dando lugar a Pedro. Audiceia lamentou a saída do atacante de campo.

"A gente achava que o técnico podia ter deixado o Richarlison até o final. Ele estava desempenhando bem. Ele que ele ia fazer gol para classificar o Brasil para ganhar o hexa", comentou.

Apesar da tristeza da desclassificação, a Audiceia disse que familiares e amigos estão dispostos a dar apoio para Richarlison e espera que o jogador passe uns dias de descanso em Nova Venécia.

"A gente fica triste, mas que Deus abençoe a cada um que está lá. Tem que erguer a cabeça. A gente espera que ele venha passar uns dias aqui em Nova Venécia. Era o sonho dele ir para a Copa do Mundo, e conseguiu. Claro que seria melhor se o Brasil tivesse trazido a taça, mas Richarlison é novo e pode até ser convocado de novo", completou.

Amigo lamenta

Para o amigo e também jogador de futebol Pedro Andrelino, de 23 anos, o "Pombo" não conseguiu jogar como o esperado contra a Croácia.

"Ele se entregou muito, porém não teve muitas oportunidades. Como um atacante, a bola tem que chegar. Mas, contra uma seleção muito bem postada defensivamente, Richarlison não conseguiu desenvolver o jogo que sabe", disse Pedro.