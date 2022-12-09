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Copa do Mundo

Fora da Copa, Seleção voltará a campo, com novo técnico, em março de 2023

Primeira data Fifa acontece entre os dias 20 e 28; Eliminatórias ainda não têm calendário divulgado

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 19:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2022 às 19:32
SÃO PAULO, SP - Com a eliminação na Copa do Catar, a Seleção Brasileira entra em recesso. Aguardará a definição do novo treinador pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), já que Tite se despediu na partida contra a Croácia, para começar o ciclo com vistas ao próximo Mundial, que será em 2026 em três sedes (EUA, México e Canadá).
Com o ano já no fim, os jogadores europeus retornam a seus clubes de origem para a vida normal, de treinamentos, já que os campeonatos estão em andamento, tendo sido paralisados temporariamente devido à Copa do Mundo.
Fotojornalismo - Copa do Mundo 2022
Seleção Brasileira em pratos após derrota para Croácia Crédito: Vitor Jubini
Na Inglaterra, onde atuam 12 dos 26 convocados por Tite para o Mundial, incluindo os titulares Alisson, Thiago Silva, Casemiro, Lucas Paquetá e Richarlison, a Premier League recomeça no dia 26 deste mês, oito dias depois da final da Copa.
O PSG de Neymar entrará em campo pelo Campeonato Francês no dia 28; no Espanhol, o Real Madrid (de Vinicius Junior, Rodrygo e Éder Militão) jogará no dia 30, e o Barcelona (de Raphinha), no dia 31.

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Os poucos atletas que defendem clubes brasileiros (Everton Ribeiro e Pedro, do Flamengo, e Weverton, do Palmeiras), devem ganhar um período de descanso antes de se reapresentarem para a preparação para a temporada de 2023 — os campeonatos estaduais começam no dia 15 de janeiro.
Todos os 26 chamados para a Copa no Catar ficarão na expectativa para a próxima convocação, com a equipe sob nova direção, a fim de saber se continuam ou não prestigiados depois do fracasso no Oriente Médio.
A primeira lista de convocados deve ser anunciada no começo de março, com vistas aos jogos que devem ser realizados na primeira data Fifa de 2023, de 20 a 28 do terceiro mês do ano.
A Seleção Brasileira também jogará em junho, setembro, outubro e novembro, conforme as datas disponibilizadas pela Fifa.

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A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) ainda não divulgou o calendário completo das seleções para o(s) próximo(s) ano(s), então é necessário aguardar para saber quando terão início as Eliminatórias para a Copa de 2026.
Sabe-se apenas que a Copa América será em 2024 — o Equador foi escolhido como sede, mas pode desistir.
Para o Mundial no Catar, a disputa do qualificatório entre as dez seleções da América do Sul começou em outubro de 2020, pouco mais de dois anos antes do começo da Copa deste ano.

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Com a ampliação dos participantes do Mundial na América do Norte, de 32 para 48 países, o número de vagas sul-americanas subiu.
Os seis primeiros colocados nas Eliminatórias se classificarão (até agora eram quatro), e o sétimo disputará uma repescagem com uma seleção de outra região.
Assim, só uma tragédia impedirá o Brasil, seja qual for o treinador e seja quais forem os jogadores, de se classificar para a próxima Copa, quando voltará a tentar ser hexacampeão.

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