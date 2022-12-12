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Sem chance

Jornal espanhol diz que Ancelotti está longe da Seleção Brasileira

De acordo com o Marca, técnico está "muito feliz" no Real Madrid e pretende cumprir seu contrato, que vai até junho de 2024

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 18:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2022 às 18:48
SÃO PAULO - As chances de o técnico italiano Carlo Ancelotti, 63 anos, assumir o comando da Seleção Brasileira em 2023 são praticamente nulas. Pelo menos é o que diz o jornal espanhol Marca.
De acordo com o periódico, o treinador está "muito feliz" no Real Madrid e não cogita outro cenário que não seja cumprir o seu contrato com o time merengue, que termina em junho de 2024.
Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid
Carlo Ancelotti já teria sido consultado pela CBF para o cargo na Seleção Brasileira Crédito: Divulgação
"O treinador madridista não contempla outro cenário possível que não seja cumprir o seu contrato com o Real Madrid e, se necessário, prorrogá-lo", diz o jornal.
Ancelotti seria o primeiro da lista da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para a vaga deixada por Tite, que deixou o comando da Seleção Brasileira após a eliminação na Copa do Mundo do Catar — o treinador já havia anunciado em fevereiro que sairia, independentemente do resultado no Mundial.
De acordo com o UOL Esporte, Ancelotti foi consultado pela CBF em outubro deste ano para o cargo na Seleção Brasileira e ele toparia conversar ao final da temporada europeia, em junho de 2023.
Mas, de acordo com o jornal espanhol, "nem o Real Madrid pensa num possível adeus ao treinador nem o treinador pensa em sair antes de terminar o contrato".
A CBF divulgou uma nota nesta segunda-feira (12) afirmando que a escolha do novo técnico será feita em janeiro de 2023, e que o presidente Ednaldo Rodrigues irá tratar de todo o processo.
"Nenhum dirigente ou funcionário da CBF está autorizado a falar do futuro da Seleção", diz Rodrigues, em nota.

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