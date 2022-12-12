Ronaldo diz que prefere técnico estrangeiro para a Seleção Brasileira

DOHA, CATAR - O pentacampeão Ronaldo Nazário, 46 anos, que acompanhou de perto a derrota da Seleção Brasileira contra a Croácia na última sexta-feira (9), pontuou, durante entrevista coletiva no hotel Raffles Doha, na manhã esta segunda-feira (12), que a melhor saída para a Seleção é um técnico estrangeiro.
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não tem como tradição colocar técnicos que não são nascidos no país para liderar a equipe.
"Eu adoraria que fosse um estrangeiro, quebrar esse tabu de que um estrangeiro não teria nada a acrescentar na Seleção Brasileira", disse, momentos antes de iniciar a coletiva.
Ele lembrou que, nos últimos mundiais, a equipe verde e amarela perdeu para times europeus. É a quinta vez desde o pentacampeonato, em 2002. Foram França, Holanda, Alemanha, Bélgica e, agora, Croácia.
Por isso, Ronaldo considera a ideia de ter um técnico nascido no continente uma "boa sacada".
"Tem grandes nomes no mercado. Acho que [Carlo Ancelotti] seria incrível, Mourinho seria espetacular, Pep Guardiola é impossível porque ele acabou de renovar. Mas eu vou ficar na expectativa", aponta. Ele também afirma que o atual técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, seria uma boa alternativa.
O time nunca teve um técnico fixo vindo do exterior, apenas substitutos. O último a ocupar interinamente por apenas uma partida foi o argentino Filpo Nuñez em 1965.
Após a derrota, Tite confirmou a saída da equipe. O técnico já havia apontado que a Copa deste ano seria sua última disputa ao lado da equipe verde e amarela. "Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo", disse, em entrevista coletiva após a partida.
Ronaldo ainda disse que faltou "malandragem" à equipe enquanto estava em campo.
De acordo com o jogador aposentado, os atletas deveriam ter "segurado o jogo", quando o Brasil abriu o placar com um gol de Neymar na prorrogação.
"Eu acho que faltou aquela malandragem que é nossa característica também", diz. "De alguma maneira a Seleção tinha que ter essa malandragem mais de segurar a bola, talvez não arriscar tanto na frente e fazer com que (mais) nada acontecesse naquele jogo", completa Ronaldo.
O time foi eliminado na disputa de pênaltis nas quartas de final no estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan. O Brasil sofreu o gol de empate a três minutos antes de terminar prorrogação ao levar um contra-ataque em que mais da metade da equipe não estava na defesa.
O próprio Neymar foi flagrado reclamando da postura da Seleção em um momento em que bastava administrar o resultado. O gol do croata Petkovic foi o primeiro sofrido pela equipe brasileira em tempo suplementar de Copa do Mundo.
Nas quartas de final no Catar foi a segunda vez que o Brasil perdeu uma disputa de pênaltis em um Mundial. Antes disso, havia sido derrotado pela França na mesma fase em 1986. Já contra Chile (oitavas de 2014), Holanda (semi de 1998) e Itália (final de 1994), a Seleção ganhou.