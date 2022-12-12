Ronaldo diz que prefere técnico estrangeiro para a Seleção Brasileira

DOHA, CATAR - O pentacampeão Ronaldo Nazário, 46 anos, que acompanhou de perto a derrota da Seleção Brasileira contra a Croácia na última sexta-feira (9), pontuou, durante entrevista coletiva no hotel Raffles Doha, na manhã esta segunda-feira (12), que a melhor saída para a Seleção é um técnico estrangeiro.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não tem como tradição colocar técnicos que não são nascidos no país para liderar a equipe.

Ronaldo disse que faltou "malandragem" à Seleção contra a Croácia Crédito: TV Globo/Reprodução

"Eu adoraria que fosse um estrangeiro, quebrar esse tabu de que um estrangeiro não teria nada a acrescentar na Seleção Brasileira", disse, momentos antes de iniciar a coletiva.

Ele lembrou que, nos últimos mundiais, a equipe verde e amarela perdeu para times europeus. É a quinta vez desde o pentacampeonato, em 2002. Foram França, Holanda, Alemanha, Bélgica e, agora, Croácia.

Por isso, Ronaldo considera a ideia de ter um técnico nascido no continente uma "boa sacada".

"Tem grandes nomes no mercado. Acho que [Carlo Ancelotti] seria incrível, Mourinho seria espetacular, Pep Guardiola é impossível porque ele acabou de renovar. Mas eu vou ficar na expectativa", aponta. Ele também afirma que o atual técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, seria uma boa alternativa.

O time nunca teve um técnico fixo vindo do exterior, apenas substitutos. O último a ocupar interinamente por apenas uma partida foi o argentino Filpo Nuñez em 1965.

Após a derrota, Tite confirmou a saída da equipe . O técnico já havia apontado que a Copa deste ano seria sua última disputa ao lado da equipe verde e amarela. "Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo", disse, em entrevista coletiva após a partida.

Ronaldo ainda disse que faltou "malandragem" à equipe enquanto estava em campo.

De acordo com o jogador aposentado, os atletas deveriam ter "segurado o jogo", quando o Brasil abriu o placar com um gol de Neymar na prorrogação.

"Eu acho que faltou aquela malandragem que é nossa característica também", diz. "De alguma maneira a Seleção tinha que ter essa malandragem mais de segurar a bola, talvez não arriscar tanto na frente e fazer com que (mais) nada acontecesse naquele jogo", completa Ronaldo.

O time foi eliminado na disputa de pênaltis nas quartas de final no estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan. O Brasil sofreu o gol de empate a três minutos antes de terminar prorrogação ao levar um contra-ataque em que mais da metade da equipe não estava na defesa.

O próprio Neymar foi flagrado reclamando da postura da Seleção em um momento em que bastava administrar o resultado. O gol do croata Petkovic foi o primeiro sofrido pela equipe brasileira em tempo suplementar de Copa do Mundo.