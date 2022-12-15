Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • 'Gente que acha que sabe de futebol', diz Daniel Alves sobre críticas
Desabafo

'Gente que acha que sabe de futebol', diz Daniel Alves sobre críticas

Lateral usa redes sociais para ironizar opinião de comentaristas sobre eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 17:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 dez 2022 às 17:19
SÃO PAULO - Criticado desde a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar, que terminou com a queda nas quartas de final, diante da Croácia, Daniel Alves usou suas redes sociais para rebater os comentaristas.
O jogador brasileiro Daniel Alves durante coletiva de imprensa em Doha, no Catar
Daniel Alves atuou em apenas duas partidas na Copa do Mundo do Catar Crédito: ANDRE PENNER/AP
O lateral direito escolheu uma imagem que representa o seu olhar de reprovação a "gente que acha que sabe de futebol". Daniel Alves afirmou que tais pessoas falam sobre esquemas táticos e formas geométricas aplicadas à partida.
"Eu, olhando pra um monte de gente que acha que sabe de futebol. Vendo eles falarem de 433, 352, 442, triângulos, losangos, que isso, que aquilo... Blá blá blá, etc. e tal", escreveu
Na opinião de Daniel Alves, comentários desse tipo devem ser esquecidos. O jogador resumiu como entende o futebol, apontando que o mais importante é encontrar e coordenar pessoas para realizar um plano.
"Esqueçam tudo isso; futebol é sua capacidade de encontrar os melhores executores, juntá-los, coordená-los e colocá-los em sintonia para a execução do plano... que quando funciona, você é um fenômeno e quando não, se f... Simples assim!", disse.
Jogador do Pumas (México), Daniel Alves atuou em duas partidas na campanha do Brasil na Copa do Mundo. Ele foi titular na derrota por 1 a 0 contra Camarões, na fase de grupos, e entrou no segundo tempo na vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

LEIA MAIS

Vídeo: saiba como Ronaldo reagiu ao ver rosto em tatuagem de Richarlison

Palmeiras fecha venda de Endrick para o Real Madrid por R$ 400 milhões

Tem churrasco de primeira no Catar! Mas o preço 'quebra a firma'

Vídeo: praia no Catar tem clima de sossego e muito luxo em beach clubs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Seleção brasileira Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados