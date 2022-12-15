'Gente que acha que sabe de futebol', diz Daniel Alves sobre críticas

Daniel Alves atuou em apenas duas partidas na Copa do Mundo do Catar Crédito: ANDRE PENNER/AP

O lateral direito escolheu uma imagem que representa o seu olhar de reprovação a "gente que acha que sabe de futebol". Daniel Alves afirmou que tais pessoas falam sobre esquemas táticos e formas geométricas aplicadas à partida.

"Eu, olhando pra um monte de gente que acha que sabe de futebol. Vendo eles falarem de 433, 352, 442, triângulos, losangos, que isso, que aquilo... Blá blá blá, etc. e tal", escreveu

Na opinião de Daniel Alves, comentários desse tipo devem ser esquecidos. O jogador resumiu como entende o futebol, apontando que o mais importante é encontrar e coordenar pessoas para realizar um plano.

"Esqueçam tudo isso; futebol é sua capacidade de encontrar os melhores executores, juntá-los, coordená-los e colocá-los em sintonia para a execução do plano... que quando funciona, você é um fenômeno e quando não, se f... Simples assim!", disse.